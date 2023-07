Estremecedor relato del vecino que intentó salvar a la chica asesinada por dogos: "Abrió los brazos..."

hombre-mordido-perros-dogos-muerte-adolescente-cordoba.jpg Así le quedó el rostro de Marcelo, el hombre mordido por uno de los dogos. Foto: Pablo Olivarez / ElDoce.tv

Marcelo recordó que estaba haciendo un asado en su casa cuando uno de sus hijos le avisa a los gritos que unos perros estaban matando a una chica. Salió corriendo desesperado y, según contó, “había mucha gente pero todos parados, gente que gritaba, lloraba y filmaba”.

Y, agregó: “Entonces, le pedí a mi hijo que me traiga un palo de escoba y le pegué al perro que la tenía a la chica del cuello, pero ni se inmutaba. Me alcanzaron un pico, le pegué un par de veces y nada. Luego un vecino le asestó unas puñaladas y yo seguí con el pico, pero el perro no soltaba”, dijo sorprendido.

En ese instante, el vecino reveló que apareció otro dogo que le gruñó y le saltó. Si bien Marcelo hizo un paso para atrás, el perro lo atacó y le mordió el rostro. Sin embargo, jamás se dio cuenta que le había causado una herida profunda y que estaba sangrando, él solo quería salvar a Trinidad.

dogos.webp

“No sé si me rasguñó con los dientes o me arañó en la cara”, dijo señalando la parte derecha de su mandíbula, donde recibió cinco puntos a raíz del corte.

Y continúo: "No le di importancia. Después, el perro se fue y le pegué otra vez al otro, la soltó y se fueron”, detalló.

Cuando los animales la soltaron, contó que la chica se sentó y ahí pudieron ver que estaba desfigurada y había sangre por todos lados: “Abrió los brazos como pidiendo ayuda y luego cayó al piso”.

“Muy feo, situación horrible. Ese tipo de perros no tendrían que estar en la calle”, reflexionó Marcelo y agregó: "No estábamos preparados para esta situación. No sabíamos si levantarla, sentarla, no sabíamos qué hacer”.

Consultado sobre qué siente hoy, a días del ataque y al conocer que el dueño de los perros había sido denunciado con anterioridad, contestó: “Todas las cosas que fueron pasando fueron luces de alarma. Si él hubiera hecho algo, esto no pasaba”, cerró.

El descargo del dueño de los dogos que mataron a Trinidad

José Luis Nieto, dueño de los animales, que está imputado por homicidio culposo y lesiones culposas salió a pedir disculpas. “No puedo decir nada porque no estuve. En otro momento hablaré, lo único que digo es que le pido mil perdones a la familia, no fue la intención de esta casa”, expresó en forma lacónica, a El Doce TV.

hablo-el-dueno-de-los-dogos-que-asesinaron-a-la-menor-de-15-anos-en-cordoba-1607239.jpg El dueño de los dogos se lamentó por la muerte de la adolescente de 15 años atacada por sus dogos (Foto: El Doce TV).

Horas más tarde, su vivienda fue allanada y, de acuerdo a lo que se conoció, tenía denuncias previas y había sido condenado por una contravención en 2022.

El propietario no contaba con las medidas de seguridad para evitar que los dogos salieran a la calle y por esta razón le dieron tareas comunitarias por un día, pero no las realizó y pagó una multa de mil pesos.