Filtran escandalosos chats entre Danelik y Kennys Palacios antes de Gran Hermano

Lo cierto es que ese momento de tensión dentro de la famosa casa se trasladó al exterior y desde la cuenta de Instagram de Kennys Palacios mostraron un chat revelador.

Embed

En el mismo se ve como Danelik le escribe directamente por mensaje privado y le pide si podía ayudarla con el casting de Gran Hermano y él le responde cordialmente. Esta acción refleja que él siempre tuvo buena onda con Danelik y que no se entendería el feroz ataque de la tiktoker en el juego.

“Esta Danelik ataca a Kennys desde el día uno pero se olvida de que le pidió ayuda para el casting de Gran Hermano y Kennys siempre fue muy buena onda con ella”, describieron en la cuenta oficial de Instagram del estilista tras mostrar el video con la discusión de ambos en el reality.

Y luego se publicó el mensaje de Danelik a Kennys Palacios: "Ahí está el chat. Kennys siempre respondiendo amorosamente aún cuando no tenía ni siquiera por qué hacerlo. Ella está perdida y se agarra de cualquier cosa para hacer su show", aseguraron con indignación dado que él le había contestado con la mejor e incluso reaccionado con emojis buena onda a sus videos.

En el mensaje que le envió ante de entrar al programa, Danelik le decía: "No soy de molestar para estas cosa pero por las dudas hay chance que me ayude con lo del casting para Gran Hermano? Si podrías darme una mano estaría eternamente agradecida".

kennys palacios danelik gran hermano

kennys palacios danelik chat antes de entrar a gran hermano

kennys palacios danelik gran hermano reaccion en redes

La fuerte noticia que recibió Kennys Palacios desde afuera de Gran Hermano y se desmintió rotundamente

Kennys Palacios se quebró en Gran Hermano Generación Dorada y la primera versión de esa triste imagen habría estado relacionada con una fuerte noticia llegada desde el exterior.

Sin embargo, un conocido suyo salió rápidamente a desmentir esa versión desde las redes sociales y explicó qué fue lo que realmente sucedió.

Al verlo devastado, varios de sus compañeros se acercaron para acompañarlo y brindarle contención. La explicación que surgió más tarde en uno de los clips indicaba que el llanto del estilista se debía a que había recibido desde el exterior la noticia de que un amigo no estaba bien de salud.

"Tengo un problema con un amigo afuera, que está mal", le confió Kennys a Luana Fernández. Sin embargo, Mariano de la Canal tomó la palabra y desmintió rotundamente esa versión que dio su amigo.

"No es cierto. Les está mintiendo a ellos para que no se den cuenta que esta mal por tema convivencia", dijo de manera contundente en X.