ANSES define el pago de AUH con ayuda escolar en abril

El alcance incluye menores desde los 45 días hasta los 17 años inclusive. En situaciones de discapacidad, no existe límite de edad, siempre que se acredite la escolaridad o el tratamiento correspondiente.

El monto definido para este año es de $85.000 por hijo y se paga una vez, como complemento para afrontar gastos del ciclo lectivo.

Por qué no cobraste el refuerzo escolar de AUH

La principal causa de falta de pago es no haber presentado el certificado escolar o tenerlo pendiente de validación. Este requisito es indispensable para que ANSES habilite el beneficio.

Si el documento no fue cargado o presenta errores, el sistema bloquea la liquidación. En cambio, cuando el certificado está aprobado, el pago se libera dentro de un plazo que puede llegar a 60 días.

Esto implica que muchos titulares podrían cobrar en abril o incluso en los meses siguientes, según cuándo se complete el trámite.

Cómo presentar el certificado escolar en ANSES

El procedimiento se realiza a través de la plataforma oficial:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y clave

con CUIL y clave Acceder a la sección “Hijos”

Seleccionar “Presentar certificado escolar”

Generar el formulario correspondiente

Completarlo en la institución educativa

Subirlo firmado al sistema

Una vez validado, el refuerzo escolar se acredita en la misma cuenta donde se cobra la AUH.

Qué pasa si todavía no hiciste el trámite

El beneficio no se pierde, pero el pago queda pendiente hasta completar la gestión. ANSES confirmó que se puede regularizar la situación durante 2026.

Por eso, la recomendación es verificar el estado del certificado en la plataforma y corregir cualquier error si fuera necesario. Esto permite acelerar la acreditación del monto.

Libreta AUH: el otro requisito que impacta en los ingresos

Además del refuerzo escolar, los titulares de AUH deben cumplir con la presentación de la Libreta, necesaria para cobrar el porcentaje retenido durante el año anterior.

El plazo vigente finaliza el 31 de marzo de 2026. Este trámite certifica controles de salud, vacunación y asistencia escolar, y habilita el cobro de un monto acumulado que puede ser significativo.