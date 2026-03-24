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ANSES define el pago de AUH con ayuda escolar en abril

El pago de ANSES vinculado a AUH y ayuda escolar sigue activo en abril, pero no todos los titulares recibieron el monto. Un requisito clave determina si el refuerzo se acredita o queda pendiente.

ANSES define el pago de AUH con ayuda escolar en abril

ANSES define el pago de AUH con ayuda escolar en abril

En ANSES, los titulares de AUH que esperan la ayuda escolar en abril de 2026 pueden encontrar demoras en el cobro del refuerzo. El organismo explicó que la acreditación depende de un trámite obligatorio que debe estar validado.

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El beneficio, que comenzó a pagarse en marzo, alcanza a familias con hijos en edad escolar. Sin embargo, no se liquida automáticamente en todos los casos, ya que requiere la presentación de documentación específica.

La condición central es contar con el certificado escolar aprobado. Este documento habilita el pago del refuerzo y, sin su validación, el sistema no procesa la acreditación.

Quiénes cobran AUH con ayuda escolar en 2026

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ANSES define el pago de AUH con ayuda escolar en abril

ANSES define el pago de AUH con ayuda escolar en abril

El refuerzo escolar está destinado a titulares de la Asignación Universal por Hijo con niños y adolescentes que asisten a una institución educativa.

El alcance incluye menores desde los 45 días hasta los 17 años inclusive. En situaciones de discapacidad, no existe límite de edad, siempre que se acredite la escolaridad o el tratamiento correspondiente.

El monto definido para este año es de $85.000 por hijo y se paga una vez, como complemento para afrontar gastos del ciclo lectivo.

Por qué no cobraste el refuerzo escolar de AUH

La principal causa de falta de pago es no haber presentado el certificado escolar o tenerlo pendiente de validación. Este requisito es indispensable para que ANSES habilite el beneficio.

Si el documento no fue cargado o presenta errores, el sistema bloquea la liquidación. En cambio, cuando el certificado está aprobado, el pago se libera dentro de un plazo que puede llegar a 60 días.

Esto implica que muchos titulares podrían cobrar en abril o incluso en los meses siguientes, según cuándo se complete el trámite.

Cómo presentar el certificado escolar en ANSES

El procedimiento se realiza a través de la plataforma oficial:

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y clave
  • Acceder a la sección “Hijos”
  • Seleccionar “Presentar certificado escolar”
  • Generar el formulario correspondiente
  • Completarlo en la institución educativa
  • Subirlo firmado al sistema

Una vez validado, el refuerzo escolar se acredita en la misma cuenta donde se cobra la AUH.

Qué pasa si todavía no hiciste el trámite

El beneficio no se pierde, pero el pago queda pendiente hasta completar la gestión. ANSES confirmó que se puede regularizar la situación durante 2026.

Por eso, la recomendación es verificar el estado del certificado en la plataforma y corregir cualquier error si fuera necesario. Esto permite acelerar la acreditación del monto.

Libreta AUH: el otro requisito que impacta en los ingresos

Además del refuerzo escolar, los titulares de AUH deben cumplir con la presentación de la Libreta, necesaria para cobrar el porcentaje retenido durante el año anterior.

El plazo vigente finaliza el 31 de marzo de 2026. Este trámite certifica controles de salud, vacunación y asistencia escolar, y habilita el cobro de un monto acumulado que puede ser significativo.

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