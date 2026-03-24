En ANSES, los titulares de AUH que esperan la ayuda escolar en abril de 2026 pueden encontrar demoras en el cobro del refuerzo. El organismo explicó que la acreditación depende de un trámite obligatorio que debe estar validado.
El pago de ANSES vinculado a AUH y ayuda escolar sigue activo en abril, pero no todos los titulares recibieron el monto. Un requisito clave determina si el refuerzo se acredita o queda pendiente.
ANSES define el pago de AUH con ayuda escolar en abril
En ANSES, los titulares de AUH que esperan la ayuda escolar en abril de 2026 pueden encontrar demoras en el cobro del refuerzo. El organismo explicó que la acreditación depende de un trámite obligatorio que debe estar validado.
El beneficio, que comenzó a pagarse en marzo, alcanza a familias con hijos en edad escolar. Sin embargo, no se liquida automáticamente en todos los casos, ya que requiere la presentación de documentación específica.
La condición central es contar con el certificado escolar aprobado. Este documento habilita el pago del refuerzo y, sin su validación, el sistema no procesa la acreditación.
El refuerzo escolar está destinado a titulares de la Asignación Universal por Hijo con niños y adolescentes que asisten a una institución educativa.
El alcance incluye menores desde los 45 días hasta los 17 años inclusive. En situaciones de discapacidad, no existe límite de edad, siempre que se acredite la escolaridad o el tratamiento correspondiente.
El monto definido para este año es de $85.000 por hijo y se paga una vez, como complemento para afrontar gastos del ciclo lectivo.
La principal causa de falta de pago es no haber presentado el certificado escolar o tenerlo pendiente de validación. Este requisito es indispensable para que ANSES habilite el beneficio.
Si el documento no fue cargado o presenta errores, el sistema bloquea la liquidación. En cambio, cuando el certificado está aprobado, el pago se libera dentro de un plazo que puede llegar a 60 días.
Esto implica que muchos titulares podrían cobrar en abril o incluso en los meses siguientes, según cuándo se complete el trámite.
El procedimiento se realiza a través de la plataforma oficial:
Una vez validado, el refuerzo escolar se acredita en la misma cuenta donde se cobra la AUH.
El beneficio no se pierde, pero el pago queda pendiente hasta completar la gestión. ANSES confirmó que se puede regularizar la situación durante 2026.
Por eso, la recomendación es verificar el estado del certificado en la plataforma y corregir cualquier error si fuera necesario. Esto permite acelerar la acreditación del monto.
Además del refuerzo escolar, los titulares de AUH deben cumplir con la presentación de la Libreta, necesaria para cobrar el porcentaje retenido durante el año anterior.
El plazo vigente finaliza el 31 de marzo de 2026. Este trámite certifica controles de salud, vacunación y asistencia escolar, y habilita el cobro de un monto acumulado que puede ser significativo.