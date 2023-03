Exclusivo A24 | GPS cara a cara con los narcos que aterrorizan San Martín: "Va a correr sangre"

Este domingo, en el programa GPS en la pantalla de A24, Facundo Pastor dio a conocer un informe donde muestra un diálogo cara a cara con el terror de San Martín. "La pasé para el orto (SIC), no me sentía dueño de la situación. No me permitieron llevar un camarógrafo", sostuvo el periodista Nahuel Suárez, quien entrevistó a los "narcos monos".