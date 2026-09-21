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Crimen en Colegiales: quién era el hombre que murió tras recibir un disparo en una plaza

La víctima fue encontrada tendida en el suelo tras recibir un disparo en el abdomen. Murió horas después en el Hospital Pirovano.

Asesinaron de un tiro a un hombre en una plaza de Colegiales. 

Asesinaron de un tiro a un hombre en una plaza de Colegiales. 

Un hombre de 40 años murió luego de recibir un disparo durante la madrugada del domingo en una plaza del barrio porteño de Colegiales. El ataque ocurrió alrededor de las 4.14 en el espacio verde ubicado en la esquina de Moldes y Aguilar y, horas más tarde, la Policía detuvo al presunto autor del crimen.

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Encontraron a un nuevo sospechoso que ya estaba detenido. (Foto: archivo, mejorada con IA)

La víctima fue identificada como Gonzalo Andueza. De acuerdo con los primeros datos de la investigación, se encontraba caminando junto a otras personas cuando se escuchó una fuerte detonación. Instantes después, sus acompañantes advirtieron que había caído al suelo y que presentaba una herida de arma de fuego en el abdomen.

Tras recibir el aviso a través del 911, efectivos policiales se trasladaron hasta la plaza y encontraron a Andueza tendido en el suelo, mientras era asistido por personas que se encontraban en el lugar. Una ambulancia del SAME llegó minutos después y trasladó al herido al Hospital Pirovano, donde recibió atención médica. Sin embargo, murió horas más tarde como consecuencia de la gravedad de la herida.

El agresor escapó a pie inmediatamente después del ataque mortal.

El agresor escapó a pie inmediatamente después del ataque mortal.

El ataque y la fuga del presunto agresor

Según el relato de los acompañantes de la víctima, el disparo fue realizado por otro hombre que escapó a pie inmediatamente después del ataque. Los investigadores comenzaron a relevar la zona y a reconstruir los movimientos del sospechoso a partir de los testimonios y las tareas realizadas en el lugar.

Horas después, el operativo policial permitió localizar y detener al presunto atacante, quien quedó a disposición de la Justicia. Ahora los investigadores buscan establecer qué desencadenó el ataque y determinar con precisión cómo se produjo el homicidio.

La víctima fue identificada como Gonzalo Andueza.

La víctima fue identificada como Gonzalo Andueza.

El dolor de los amigos de Gonzalo Andueza

La muerte de Andueza provocó mensajes de dolor entre sus allegados. En las redes sociales, sus amigos lo despidieron y reclamaron que se esclarezca el crimen.

Amigo, hoy lloramos por cómo terminaron con tu vida y por toda la vida que merecía vivir. Te arrebataron los sueños, los proyectos. Apagaron tu vida. Justicia”, escribió una de sus allegadas tras conocerse el fallecimiento.

En pocas palabras

  • Hombre de 40 años: Fue asesinado de un disparo en el abdomen en una plaza de Colegiales.
  • Detención del atacante: La policía detuvo al presunto agresor tras una investigación.
  • Despedida a la víctima: Amigos y allegados expresaron su dolor y pidieron justicia por Gonzalo Andueza.
Resumen generado por Thinkindot AI
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