Crimen en Colegiales: quién era el hombre que murió tras recibir un disparo en una plaza

Horas después, el operativo policial permitió localizar y detener al presunto atacante, quien quedó a disposición de la Justicia. Ahora los investigadores buscan establecer qué desencadenó el ataque y determinar con precisión cómo se produjo el homicidio.

La víctima fue identificada como Gonzalo Andueza.

El dolor de los amigos de Gonzalo Andueza

La muerte de Andueza provocó mensajes de dolor entre sus allegados. En las redes sociales, sus amigos lo despidieron y reclamaron que se esclarezca el crimen.

“Amigo, hoy lloramos por cómo terminaron con tu vida y por toda la vida que merecía vivir. Te arrebataron los sueños, los proyectos. Apagaron tu vida. Justicia”, escribió una de sus allegadas tras conocerse el fallecimiento.