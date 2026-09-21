Por qué llevaron a cabo la peor tragedia contra Evelyn Dantas una semana después de que saliera de la cárcel

Días después, fue asesinada.

El ataque ocurrió durante la madrugada

El episodio tuvo lugar aproximadamente a las 3:30 de la madrugada, cuando la mayoría de las personas que se encontraban en la vivienda estaban descansando.

De acuerdo con el relato proporcionado por el padre de la víctima, dos hombres armados irrumpieron en la casa familiar y redujeron a las personas que estaban allí. Los atacantes fueron directamente por Evelyn y la obligaron a salir de la propiedad.

La joven fue llevada hacia el exterior de la vivienda y, según la reconstrucción inicial, arrastrada hasta la vereda.

Una vez fuera de la casa, los agresores le dispararon en reiteradas oportunidades. El ataque terminó con la muerte de la influencer, cuyo cuerpo quedó tendido frente a la vivienda.

Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar, encontraron a Evelyn sin vida y cubierta con una sábana.

El procedimiento permitió a los investigadores comenzar a reconstruir los últimos momentos de la joven y las circunstancias en las que se produjo el asesinato.

Por el momento, las autoridades no difundieron públicamente la identidad de los responsables ni precisaron qué tipo de arma utilizaron durante el ataque.

Una inscripción que llamó la atención de los investigadores

Uno de los elementos que más llamó la atención después del asesinato apareció en la propia fachada de la vivienda.

Antes de escapar, los agresores dejaron escrita una inscripción: “TCP”.

La sigla hace referencia al Terceiro Comando Puro, una organización criminal originaria de Río de Janeiro. La aparición de esas letras en el frente de la casa pasó a formar parte de los elementos que la Policía analiza dentro de la investigación.

Sin embargo, hasta el momento no se informó oficialmente cuál fue el significado concreto de esa inscripción en relación con el asesinato de Evelyn.

Tampoco se estableció públicamente si el ataque tuvo una relación directa con la causa judicial que había llevado a la influencer a prisión meses antes.

Los investigadores trabajan sobre distintas líneas y mantienen el caso bajo secreto de sumario, por lo que buena parte de los detalles de la pesquisa todavía no fueron divulgados.

Evelyn había recuperado la libertad el 9 de septiembre

El asesinato de la joven ocurrió en un momento particularmente delicado de su situación judicial.

Evelyn Lima Dantas había sido detenida en julio a raíz de una investigación vinculada con el homicidio del sargento Antônio Anildo Alves, un expolicía cuyo asesinato ocurrió el 29 de julio.

La influencer permaneció detenida mientras avanzaba la investigación. Sin embargo, el 9 de septiembre obtuvo la libertad provisoria.

De esa manera, pudo regresar a su vivienda y retomar parte de su vida cotidiana mientras la causa continuaba su curso.

Pero menos de dos semanas después de recuperar la libertad, fue víctima de un ataque mortal dentro de su propio entorno familiar.

La cercanía entre ambos acontecimientos es uno de los aspectos que concentra la atención de los investigadores, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial de que ambos hechos estén relacionados.

Las autoridades tampoco informaron públicamente cuáles fueron los argumentos específicos que permitieron que la joven recuperara la libertad.

La causa por el homicidio del sargento Antônio Anildo Alves

Antes de convertirse en víctima de un asesinato, Evelyn había quedado involucrada en una investigación judicial por la muerte del sargento Antônio Anildo Alves.

El homicidio del expolicía se produjo el 29 de julio y posteriormente Evelyn fue detenida en el marco de esa causa.

La situación judicial de la joven era, por lo tanto, un antecedente relevante cuando se produjo el ataque.

No obstante, la información disponible hasta ahora no permite afirmar que el asesinato haya sido consecuencia de esa investigación.

La Policía Civil mantiene abierta la pesquisa y busca determinar qué motivó el ingreso de los dos hombres a la vivienda, por qué se llevaron a Evelyn al exterior y cuáles fueron las razones del ataque.

También se intenta establecer si los agresores conocían previamente a la víctima y si actuaron por orden de terceros.

Hasta que esos puntos sean esclarecidos por los investigadores, cualquier vínculo entre la causa por el homicidio de Alves y el asesinato de Evelyn debe ser considerado una hipótesis y no un hecho confirmado.

Una influencer con más de 24 mil seguidores

Además de su situación judicial, Evelyn Lima Dantas tenía una actividad frecuente en redes sociales.

La joven contaba con más de 24 mil seguidores y utilizaba sus perfiles para compartir distintos aspectos de su vida cotidiana.

Entre las publicaciones que realizaba aparecían contenidos relacionados con viajes, rutinas de belleza y momentos familiares.

Su presencia en redes había generado una comunidad de seguidores que seguían sus publicaciones y fotografías.

El contraste entre esa actividad pública y el violento episodio que terminó con su vida generó repercusión entre quienes conocían su contenido.

La joven fue asesinada pocos días después de haber recuperado la libertad, en un contexto en el que todavía permanecía vinculada a una investigación judicial.

Qué encontraron los investigadores en la escena

La escena del crimen quedó bajo análisis de las autoridades luego de que los atacantes abandonaran el lugar.

El cuerpo de Evelyn fue encontrado en la vereda de la vivienda, cubierto con una sábana.

La presencia de la inscripción “TCP” en la fachada constituye otro de los elementos que deberán ser analizados dentro de la pesquisa.

A partir de la escena, los investigadores intentan reconstruir el recorrido realizado por los agresores y establecer cómo ingresaron a la propiedad.

También deberán determinar qué ocurrió exactamente dentro de la casa antes de que Evelyn fuera llevada hacia el exterior.

Por ahora, el relato del padre de la víctima constituye uno de los principales testimonios conocidos públicamente sobre el episodio.

Buscan identificar a los dos atacantes

La principal tarea de la Policía consiste ahora en identificar y localizar a los dos hombres que participaron del ataque.

Según la reconstrucción inicial, ambos estaban armados y actuaron durante la madrugada. Luego de dispararle a Evelyn, abandonaron el lugar a bordo de un automóvil.

La investigación intenta determinar la identidad de quienes participaron del crimen y establecer si contaron con apoyo de otras personas.

Las autoridades tampoco informaron si el vehículo utilizado para escapar pudo ser identificado.

Mientras avanza la pesquisa, la Policía mantiene bajo reserva distintos detalles del expediente.

Esa decisión busca preservar la investigación y evitar que información todavía no corroborada pueda interferir con las diligencias destinadas a localizar a los sospechosos.

El misterio sobre el móvil del crimen

Uno de los principales interrogantes que todavía rodea el caso es por qué asesinaron a Evelyn Lima Dantas.

La joven había estado detenida por una investigación relacionada con el homicidio de un sargento y había recuperado la libertad provisoriamente el 9 de septiembre.

El asesinato ocurrió poco tiempo después, pero las autoridades todavía no establecieron públicamente si existe una conexión entre ambos hechos.

También permanece sin esclarecer el significado específico de la inscripción encontrada en la fachada de la vivienda.

La sigla TCP, asociada al Terceiro Comando Puro, es uno de los elementos que forman parte del escenario investigado, aunque por ahora no se informó oficialmente qué relación tendría con la víctima, con los atacantes o con el motivo del asesinato.

Por ese motivo, los investigadores deberán avanzar sobre pruebas y testimonios que permitan establecer una explicación concreta para el crimen.

Una muerte que quedó rodeada de interrogantes

El asesinato de Evelyn Lima Dantas dejó varios interrogantes abiertos.

La joven había recuperado la libertad el 9 de septiembre, después de haber sido detenida por una causa relacionada con el homicidio del sargento Antônio Anildo Alves. Poco después, dos hombres armados irrumpieron en su vivienda durante la madrugada, la sacaron al exterior y la asesinaron a tiros.

El hecho ocurrió frente a su propia casa, en el barrio São Francisco de Mãe do Rio.

La escena del crimen incluyó además una inscripción vinculada al Terceiro Comando Puro, elemento que ahora forma parte de la investigación.

Mientras la Policía Civil intenta identificar a los responsables, todavía no se conocen públicamente las razones por las que Evelyn fue elegida como blanco del ataque.

Su muerte se produjo cuando apenas habían transcurrido unos días desde su regreso a la libertad y en medio de una causa judicial que todavía estaba abierta.

Por ahora, la investigación permanece bajo secreto de sumario y las autoridades deberán determinar qué ocurrió durante aquella madrugada, quiénes fueron los hombres que ingresaron a la vivienda y, fundamentalmente, cuál fue el motivo que terminó desencadenando el asesinato de la joven influencer brasileña.