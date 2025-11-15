En vivo Radio La Red
Policiales
Cecilia Strzyzowski
mamá
Conmovida

Gloria Romero, mamá de Cecilia Strzyzowski, tras la condena al clan Sena: "Ahora sé que no van a venir por mi otra hija"

Horas después del fallo que declaró culpables a César Sena y sus padres por el femicidio de Cecilia, su mamá grabó un conmovedor video. Agradeció el acompañamiento y contó el miedo que vivió durante dos años.

Horas después del veredicto que condenó al clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, su mamá, Gloria Romero, rompió el silencio y compartió un video cargado de emoción y alivio. Con la voz quebrada, agradeció el apoyo recibido durante estos dos años de lucha y habló del temor constante que vivió desde la desaparición de su hija.

Leé también El abogado de la familia de Cecilia Strzyzowski opinó tras el histórico veredicto: "Se hizo justicia"
Estoy tranquila porque ahora no van a poder venir por mi otra hija”, expresó Gloria entre lágrimas, en medio del cumpleaños número 29 de su hija Ángela, una fecha especialmente sensible para la familia.

La mujer recordó los meses de amenazas, persecución y miedo que sufrió desde junio de 2023, cuando Cecilia desapareció tras ingresar a la casa de su pareja, César Sena, y sus suegros, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, hoy condenados por el crimen.

En su testimonio, Gloria relató que muchas veces pensó en abandonar la denuncia por temor a represalias. “Si me matan a mí no importa, pero Ángela merece vivir, merece lo mejor”, dijo, en una de las frases más impactantes del video.

También habló de las secuelas físicas y emocionales que le dejó la causa: episodios de estrés extremo, picos de presión y momentos de descontrol durante las misas en memoria de su hija.

Aun así, decidió grabar el mensaje para agradecer a todas las personas que la acompañaron desde el comienzo de la causa: “Todo esto se lo debo a la Argentina, no solo al Chaco. A todos los que marcharon, a los docentes, a los periodistas, a los amigos de mi hija. Gracias por no dejarme sola”.

El dolor que no cesa

Gloria confesó que todavía no puede volver a vivir en Resistencia, porque siente que allí “está la tumba” de Cecilia. Contó que sigue yendo sola a la iglesia y que el dolor sigue siendo inmenso: “Lloro tanto que prefiero hacerlo sola. Tenemos que aprender a vivir sin ella”, sostuvo.

Su testimonio refleja la dimensión humana detrás del juicio más emblemático de los últimos años en Chaco, que culminó este sábado con la condena del clan Sena.

El festejo tras el verdicto del jugado.&nbsp;

El fallo del jurado popular

El jurado popular de Chaco declaró culpable a César Sena por el delito de homicidio doblemente agravado —por el vínculo y por mediar violencia de género—, y consideró partícipes primarios a sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña.

Además, Gustavo Obregón y Fabiana González fueron condenados por encubrimiento agravado, Gustavo Melgarejo por encubrimiento simple, y Griselda Reynoso resultó absuelta. Las penas exactas se conocerán en la audiencia de cesura que será fijada en los próximos días.

