Gloria Romero, mamá de Cecilia Strzyzowski, tras la condena al clan Sena: "Ahora sé que no van a venir por mi otra hija"

También habló de las secuelas físicas y emocionales que le dejó la causa: episodios de estrés extremo, picos de presión y momentos de descontrol durante las misas en memoria de su hija.

Aun así, decidió grabar el mensaje para agradecer a todas las personas que la acompañaron desde el comienzo de la causa: “Todo esto se lo debo a la Argentina, no solo al Chaco. A todos los que marcharon, a los docentes, a los periodistas, a los amigos de mi hija. Gracias por no dejarme sola”.

El dolor que no cesa

Gloria confesó que todavía no puede volver a vivir en Resistencia, porque siente que allí “está la tumba” de Cecilia. Contó que sigue yendo sola a la iglesia y que el dolor sigue siendo inmenso: “Lloro tanto que prefiero hacerlo sola. Tenemos que aprender a vivir sin ella”, sostuvo.

Su testimonio refleja la dimensión humana detrás del juicio más emblemático de los últimos años en Chaco, que culminó este sábado con la condena del clan Sena.

El fallo del jurado popular

El jurado popular de Chaco declaró culpable a César Sena por el delito de homicidio doblemente agravado —por el vínculo y por mediar violencia de género—, y consideró partícipes primarios a sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña.

Además, Gustavo Obregón y Fabiana González fueron condenados por encubrimiento agravado, Gustavo Melgarejo por encubrimiento simple, y Griselda Reynoso resultó absuelta. Las penas exactas se conocerán en la audiencia de cesura que será fijada en los próximos días.