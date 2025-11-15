Horror en City Bell: hallaron muerta a una reconocida psiquiatra en su casa y la Policía investiga un posible crimen
La víctima, identificada como Virginia Franco, fue encontrada sin vida en su vivienda de La Plata, en medio de una escena revuelta y con señales de violencia. Investigan si se trató de un homicidio.
Los investigadores esperan los resultados de las primeras pericias.
Los vecinos de City Bell viven horas de conmoción tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una reconocida psiquiatra de 65 años, encontrada muerta en su vivienda de la calle Cantilo, entre 15A y 17, en La Plata. Los investigadores esperan los resultados de las primeras pericias.
La víctima fue identificada como Virginia Franco, una profesional muy respetada en la zona. Según informaron fuentes policiales, la casa estaba revuelta, con manchas de sangre y puertas forzadas, lo que refuerza la hipótesis de un posible hecho violento.
Por el momento, las autoridades trabajan con “mucha cautela” y esperan los resultados de la autopsia y las pericias forenses para determinar las causas exactas de la muerte. “Era una mujer reservada, de trato amable y muy respetada en su ámbito laboral”, señalaron los vecinos a medios locales.
La investigación quedó a cargo de la DDI La Plata, que intenta reconstruir las últimas horas de la psiquiatra y determinar si hubo participación de terceros.
Escalofriante antecedente en La Plata
El caso se conoce pocos días después de otro hallazgo macabro en la ciudad de La Plata. El lunes, un hombre de 60 años fue encontrado muerto en el hueco de un ascensor de un edificio ubicado en calle 48 entre 8 y 9, en pleno centro platense.
La víctima había sido reportada como desaparecida por su familia días atrás. Vecinos del edificio alertaron a la Policía tras percibir un fuerte olor proveniente del ascensor, donde finalmente fue hallado el cuerpo en avanzado estado de descomposición.
El hombre, que se desempeñaba como administrador de algunos departamentos del edificio, fue localizado tras un operativo de la DDI La Plata. En la escena trabajaron bomberos, personal forense y agentes de investigación, aunque hasta el momento no se encontraron cámaras internas que permitan reconstruir sus últimas horas.
Ambos casos mantienen en vilo a los vecinos de la capital bonaerense, mientras la Justicia intenta esclarecer las causas de estas muertes que conmocionan a La Plata.