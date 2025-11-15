Horror en City Bell: hallaron muerta a una reconocida psiquiatra en su casa y la Policía investiga un posible crimen

Escalofriante antecedente en La Plata

El caso se conoce pocos días después de otro hallazgo macabro en la ciudad de La Plata. El lunes, un hombre de 60 años fue encontrado muerto en el hueco de un ascensor de un edificio ubicado en calle 48 entre 8 y 9, en pleno centro platense.

El cuerpo fue encontrado en avanzado estado de descomposición tras un operativo de la DDI de La Plata. (Foto: X/@hechosanderecho).

La víctima había sido reportada como desaparecida por su familia días atrás. Vecinos del edificio alertaron a la Policía tras percibir un fuerte olor proveniente del ascensor, donde finalmente fue hallado el cuerpo en avanzado estado de descomposición.

El hombre, que se desempeñaba como administrador de algunos departamentos del edificio, fue localizado tras un operativo de la DDI La Plata. En la escena trabajaron bomberos, personal forense y agentes de investigación, aunque hasta el momento no se encontraron cámaras internas que permitan reconstruir sus últimas horas.

Ambos casos mantienen en vilo a los vecinos de la capital bonaerense, mientras la Justicia intenta esclarecer las causas de estas muertes que conmocionan a La Plata.