El inesperado motivo por el que Julieta Rossi, la ex novia de Fernando Báez Sosa, no es parte del documental

Fue ahí donde tomó la decisión que cambiaría su vida: se fue a Estados Unidos a estudiar danza. Lejos de la presión, del morbo y de las cámaras, encontró algo parecido a la paz. Y también encontró un talento que terminó explotando.

Lo que empezó como una vía de escape se convirtió en una carrera. Una carrera real. Julieta regresó a la Argentina convertida en una artista profesional y los escenarios empezaron a abrirse: Bailó con Ecko, trabajó con Aitana, una de las artistas españolas más importantes del momento, participó en producciones junto a Flor Vigna, y la semana pasada estuvo en los Premios Ídolos, donde varios colegas destacaron su presencia.

Su nombre empezó a sonar fuerte en castings, productoras y agencias de talento.

Esta semana se estrenó en Netflix el esperado documental sobre el asesinato de Fernando Báez Sosa, un material que generó impacto inmediato, posicionándose entre lo más visto. Y entre las miles de reacciones, un detalle llamó poderosamente la atención: Julieta Rossi no aparece.

No dio testimonio. No participó del homenaje audiovisual. Su silencio, para muchos, fue un gesto elocuente. Para otros, simplemente una decisión personal entendible después del dolor vivido.