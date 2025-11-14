En vivo Radio La Red
El inesperado motivo por el que Julieta Rossi, la ex novia de Fernando Báez Sosa, no es parte del documental

El inesperado motivo por el que Julieta Rossi, la ex novia de Fernando Báez Sosa, no es parte del documental

Julieta Rossi tenía apenas 17 años cuando su vida cambió para siempre. Era la novia de Fernando Báez Sosa, el joven de 18 años asesinado brutalmente a golpes por un grupo de rugbiers a la salida del boliche Le Brique, en Villa Gesell, en enero de 2020. El país entero quedó paralizado por aquella tragedia, y ella, de forma silenciosa, quedó marcada para siempre.

Ocho son los rugbers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa.

Pero mientras la familia de Fernando se convirtió en símbolo de lucha y justicia, Julieta tomó un camino diferente. Sufrió estrés postraumático y tuvo que realizar un tratamiento psiquiátrico para salir adelante. Buscó sobrevivir. Buscó respirar. Buscó —sobre todo— reconstruirse.

Y hoy, a los 23 años, su historia vuelve a llamar la atención. Después del crimen que conmocionó al país, Julieta intentó mantenerse cerca de los padres de Fernando. Los acompañó, estuvo presente, incluso se convirtió en un sostén emocional en los primeros meses.

Pero el dolor era demasiado. La culpa, el trauma, el recuerdo constante, la exposición mediática: todo la desbordó. “Le hacía muy mal”, aseguran quienes la conocen. “No podía seguir presente en cada acto, en cada audiencia, en cada reconstrucción del horror.”

Fue ahí donde tomó la decisión que cambiaría su vida: se fue a Estados Unidos a estudiar danza. Lejos de la presión, del morbo y de las cámaras, encontró algo parecido a la paz. Y también encontró un talento que terminó explotando.

Lo que empezó como una vía de escape se convirtió en una carrera. Una carrera real. Julieta regresó a la Argentina convertida en una artista profesional y los escenarios empezaron a abrirse: Bailó con Ecko, trabajó con Aitana, una de las artistas españolas más importantes del momento, participó en producciones junto a Flor Vigna, y la semana pasada estuvo en los Premios Ídolos, donde varios colegas destacaron su presencia.

Su nombre empezó a sonar fuerte en castings, productoras y agencias de talento.

Esta semana se estrenó en Netflix el esperado documental sobre el asesinato de Fernando Báez Sosa, un material que generó impacto inmediato, posicionándose entre lo más visto. Y entre las miles de reacciones, un detalle llamó poderosamente la atención: Julieta Rossi no aparece.

No dio testimonio. No participó del homenaje audiovisual. Su silencio, para muchos, fue un gesto elocuente. Para otros, simplemente una decisión personal entendible después del dolor vivido.

