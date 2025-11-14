Quién era la joven de 23 años que perdió la vida cuando un conductor abrió la puerta sin mirar
El conductor de una camioneta abrió la puerta sin mirar y marcó para siempre el destino de la chica de Rosario. La víctima, estudiante de enfermería y sostén de su madre, quedó atrapada debajo de las ruedas de un colectivo y falleció en el lugar.
La joven de 23 años perdió la vida cuando un conductor abrió la puerta sin mirar. (Foto: IG)
Milagros Rocío Peña, una joven de 23 años, perdió la vida en un accidente tan absurdo como evitable. La secuencia ocurrió el miércoles por la tarde en el barrio Belgrano, en Rosario, cuando la estudiante circulaba en bicicleta y cayó al asfalto luego de que el conductor de una camioneta abriera su puerta sin mirar. En cuestión de segundos, un colectivo que pasaba a la par terminó arrollándola. No hubo tiempo para nada.
El caso expuso reveló la historia detrás de la víctima: una joven que estudiaba enfermería por amor a su mamá, sostén económico del hogar y con dos trabajos desde la adolescencia.
“No pudo frenar”: así ocurrió el impacto fatal
El accidente sucedió pasadas las 16, en Mendoza al 7400, zona oeste de Rosario. Milagros se desplazaba en dirección al centro cuando, según reconstruyó la prensa local, un hombre que manejaba una camioneta Fiat Strada abrió repentinamente la puerta del lado del acompañante.
La puerta golpeó a la joven, que perdió el equilibrio y cayó pesadamente sobre la calzada. En ese instante, un interno de la línea 153 de Rosario Bus circulaba a su lado. El chofer no tuvo tiempo para maniobrar ni frenar: las ruedas traseras pasaron sobre el cuerpo de la joven.
De acuerdo con testigos, el chofer se desesperó al ver lo ocurrido. Bajó del colectivo y comenzó a hacer maniobras de RCP, mientras vecinos llamaban al sistema de emergencias. La ambulancia tardó aproximadamente 20 minutos en llegar. Pese a los intentos, Milagros ya no tenía signos vitales.
El lugar quedó envuelto en un clima de estupor. Muchos no podían creer que una maniobra tan cotidiana como abrir la puerta de un vehículo pudiera desencadenar semejante tragedia.
Quién era Milagros Peña: hija única, sostén del hogar y estudiante de enfermería
La historia personal de Milagros hizo que el caso impactara aún más en la comunidad. Era hija única y vivía con su mamá, Graciela, una mujer de 56 años que padece una discapacidad crónica y había sufrido dos ACV.
Por eso, según relataron allegados, Milagros decidió estudiar Licenciatura en Enfermería en la Universidad Nacional de Rosario (UNR): quería estar preparada para cuidar a su madre. Al mismo tiempo, trabajaba desde los 15 años para sostener económicamente la casa.
Vecinos del barrio Belgrano contaron que la joven tenía un recorrido casi rutinario en bicicleta para ir a trabajar y a estudiar. Ese miércoles, como tantas otras veces, salió para cumplir con una de sus funciones laborales. Pero nunca llegó.
“Estaba yendo a trabajar. Era la hija de una amiga que me toma muestras de sangre por la diabetes”, relató a la TV local un testigo que reconoció la bicicleta roja rodado 29 tendida en el piso.
Una madre devastada y un novio que llegó primero a la escena
El impacto emocional alcanzó también a quienes la conocían. Según contaron allegados, un vecino llamó a la madre para avisarle. Ella no podía creerlo. Tuvo que escuchar al chofer del colectivo para aceptar la noticia.
“El novio llegó primero y estaba desconsolado”, describió uno de los testigos a Telefé Noticias. La escena, según quienes estuvieron ahí, fue desgarradora.
La dimensión judicial del caso
La causa quedó caratulada como homicidio culposo en accidente de tránsito. Tanto el conductor de la camioneta como el chofer del colectivo fueron demorados hasta que se realizaron las pericias.
La investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal de Siniestros Viales y Delitos Culposos, a cargo del fiscal Matías Edery. También intervino la subcomisaría 22ª.
En principio, el foco está puesto en la maniobra del conductor de la camioneta, identificado como un hombre de 44 años domiciliado en la localidad de Pérez. Abrir la puerta sin verificar que no vinieran ciclistas o motociclistas constituye una falta grave y, en muchos casos, la causa directa de accidentes de características similares.
La responsabilidad del chofer del colectivo, de 43 años, también deberá analizarse, aunque en principio no habría tenido margen de acción para evitar el impacto.
El adiós y el dolor en redes por la injusta muerte de Milagros
Apenas se confirmó su identidad, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida. Amigas de la joven publicaron fotos y textos desgarradores: “Te voy a amar en esta y mil vidas más”, escribió una de ellas en Instagram.
“Hoy una parte de mí se fue con vos. Me arrebataron lo mejor que tenía”, agregó otra. “Descansá en paz, te amo por siempre”, posteó una más.
La Facultad de Ciencias Médicas de la UNR también emitió un comunicado: “Lamentamos tan valiosa pérdida y acompañamos a familiares, amigos y compañeros”.