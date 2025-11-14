Quién era la joven de 23 años que perdió la vida cuando un conductor abrió la puerta sin mirar

De acuerdo con testigos, el chofer se desesperó al ver lo ocurrido. Bajó del colectivo y comenzó a hacer maniobras de RCP, mientras vecinos llamaban al sistema de emergencias. La ambulancia tardó aproximadamente 20 minutos en llegar. Pese a los intentos, Milagros ya no tenía signos vitales.

El lugar quedó envuelto en un clima de estupor. Muchos no podían creer que una maniobra tan cotidiana como abrir la puerta de un vehículo pudiera desencadenar semejante tragedia.

Quién era Milagros Peña: hija única, sostén del hogar y estudiante de enfermería

Víctima tragedia en Rosario Milagros Peña 2 Milagros decidió estudiar Licenciatura en Enfermería en la Universidad Nacional de Rosario (UNR): quería estar preparada para cuidar a su madre.

La historia personal de Milagros hizo que el caso impactara aún más en la comunidad. Era hija única y vivía con su mamá, Graciela, una mujer de 56 años que padece una discapacidad crónica y había sufrido dos ACV.

Por eso, según relataron allegados, Milagros decidió estudiar Licenciatura en Enfermería en la Universidad Nacional de Rosario (UNR): quería estar preparada para cuidar a su madre. Al mismo tiempo, trabajaba desde los 15 años para sostener económicamente la casa.

Vecinos del barrio Belgrano contaron que la joven tenía un recorrido casi rutinario en bicicleta para ir a trabajar y a estudiar. Ese miércoles, como tantas otras veces, salió para cumplir con una de sus funciones laborales. Pero nunca llegó.

“Estaba yendo a trabajar. Era la hija de una amiga que me toma muestras de sangre por la diabetes”, relató a la TV local un testigo que reconoció la bicicleta roja rodado 29 tendida en el piso.

Una madre devastada y un novio que llegó primero a la escena

Rosario accidente tragedia 2 La puerta golpeó a la joven, que perdió el equilibrio y cayó pesadamente sobre la calzada.

El impacto emocional alcanzó también a quienes la conocían. Según contaron allegados, un vecino llamó a la madre para avisarle. Ella no podía creerlo. Tuvo que escuchar al chofer del colectivo para aceptar la noticia.

“El novio llegó primero y estaba desconsolado”, describió uno de los testigos a Telefé Noticias. La escena, según quienes estuvieron ahí, fue desgarradora.

La dimensión judicial del caso

La causa quedó caratulada como homicidio culposo en accidente de tránsito. Tanto el conductor de la camioneta como el chofer del colectivo fueron demorados hasta que se realizaron las pericias.

La investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal de Siniestros Viales y Delitos Culposos, a cargo del fiscal Matías Edery. También intervino la subcomisaría 22ª.

En principio, el foco está puesto en la maniobra del conductor de la camioneta, identificado como un hombre de 44 años domiciliado en la localidad de Pérez. Abrir la puerta sin verificar que no vinieran ciclistas o motociclistas constituye una falta grave y, en muchos casos, la causa directa de accidentes de características similares.

La responsabilidad del chofer del colectivo, de 43 años, también deberá analizarse, aunque en principio no habría tenido margen de acción para evitar el impacto.

El adiós y el dolor en redes por la injusta muerte de Milagros

Apenas se confirmó su identidad, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida. Amigas de la joven publicaron fotos y textos desgarradores: “Te voy a amar en esta y mil vidas más”, escribió una de ellas en Instagram.

“Hoy una parte de mí se fue con vos. Me arrebataron lo mejor que tenía”, agregó otra. “Descansá en paz, te amo por siempre”, posteó una más.

La Facultad de Ciencias Médicas de la UNR también emitió un comunicado: “Lamentamos tan valiosa pérdida y acompañamos a familiares, amigos y compañeros”.