Rocío Pardo blanqueó cómo es su vínculo con Rufina y qué piensa realmente de la China Suárez

Embed

En una charla con Agarrate Catalina (La Once Diez), sumó: “Tenemos una relación hermosa, es una niña linda, feliz, amable, muy empática. Para mí es un orgullo compartir con ella. Ella es muy curiosa, cuando hicimos nuestro viaje a Japón nos sorprendía con qué ojos miraba el mundo. Es lindo ver que una nena sea tan curiosa y le guste aprender, otras culturas, otros idiomas. Acompañamos lo que ella decide en su curiosidad”.

Además, habló de la cercanía con la China Suárez, mamá de Rufi: “Hoy quizás es público, pero es nuestra intimidad, puertas para adentro hay mucha armonía, mucha paz, hoy se refleja en un comentario pero siempre estuvo”.

Fue ahí que Catalina Dlugi le consultó si le gustaría ser mamá: “Uno va hablando con el presente que tiene, yo creo que hoy estamos bien así. No sé si busco otra cosa, no quiero decir no para siempre. Después termino siendo esclava de mis palabras”.

nicolas cabre con rufina y rocio pardo 3

Cómo reaccionó la China Suárez a la prueba de vestido de Rocío Pardo

Después del anuncio de casamiento que hicieron durante el verano, Rocío Pardo y Nicolás Cabré ya están en la recta final rumbo al gran día, que tendrá lugar el 6 de diciembre en Córdoba. Mientras tanto, la China Suárez —ex del actor y mamá de Rufina— observa con tranquilidad y alegría la relación que su hija consolidó con la bailarina.

En medio de los preparativos y a puro trajín por su rol de productora, Rocío pasa estos días entre reuniones, listas interminables y pruebas finales. Justamente, una de esas últimas gestiones la llevó al atelier donde están terminando su vestido de novia.

Como la hija de Nico se encuentra en Buenos Aires, Pardo decidió convertir el trámite en un plan compartido. Así fue como incluyó a la adolescente en la salida, sumándola a un día que empezó con un desayuno junto a Cami Pardo, su hermana. Más tarde, ambas acompañaron a la futura novia en la prueba del vestido, en una jornada en la que se las vio súper conectadas y de muy buen ánimo. En Instagram, la bailarina resumió el momento con un mensaje sencillo pero cargado de afecto: "Un día muy especial, con personas que amo, Rufi y Cami Pardo".

La publicación no pasó inadvertida para la expareja de Cabré, que sigue de cerca cada movimiento de su hija a través de las redes. Al ver el video, no dudó en dejar un mensaje que revela cómo es el vínculo actual entre ambas familias: "Gracias por ser tan buena con Rufi siempre". El papá también reaccionó, sumando tres corazones debajo del comentario de Eugenia.

IG Rocío Pardo con Rufina y reacción de la China Suárez

La cordialidad entre la actriz y su expareja viene desde hace años. Tras separarse de Cabré, la China y el actor lograron mantener un entendimiento fluido que evitó conflictos públicos y permitió una crianza armoniosa. Incluso cuando Rufina expresó su deseo de vivir un tiempo en Turquía junto a su madre y Mauro Icardi, él respetó la voluntad de su hija y acompañó la decisión, sin generar tensiones.