Magnolia sorprendió a la China Suárez con una devastadora pregunta que la dejó helada: "Mamá..."
La China Suárez, que suele mostrarse activa en Instagram y X, contó que muchas veces intenta mantener a sus hijos al margen de los comentarios crueles, pero no siempre lo logra.
15 nov 2025, 20:39
La China Suárez reveló una situación muy particular que vivió con su hija Magnolia en medio del fuerte hate que recibe a diario en las redes sociales.
Según relató en Otro día perdido (eltrece) con Mario Pergolini, en una ocasión la hija que tiene con Benjamín Vicuña llegó a preguntarle por qué había personas que hablaban mal de ella sin conocerla. Ese momento, aseguró, la dejó inmóvil: por un lado, por la sensibilidad de la pregunta; por el otro, porque entendió que sus hijos ya perciben el impacto del ataque constante que ella recibe en el mundo digital.
“Vio a un youtuber que tocó el tema del hate y entonces me dijo: ‘¿mamá a vos no te molesta que te digan cosas feas?’”, contó la actriz al relatar cómo surgió la inquietud de su hija.
Ante esto, trató de darle una respuesta lo más contenedora posible. “Le contesté que a todo el mundo le pasa, pero que yo era feliz porque los amo (a sus hijos) y ellos me aman, y eso es lo único que me importa”, explicó.
Hace un par de meses, la China vivió una situación similar con Rufina, cuando la pequeña planteó lo mismo que su hermanita y juntas hicieron una reflexión en TikTok. Frente a esto, explicó que “es muy inocente, buena, no es explosiva. Tiene muchos filtros en el teléfono y su grupo de amigas me conocen”.
Qué dijo la China Suárez de Benjamín Vicuña y sus hijos
En medio de un clima tenso con Benjamín Vicuña por Magnolia y Amancio, y la ya conocida historia de que se encuentran conviviendo con la China Suárez en Turquía, la actriz dio detalles en Otro día perdido (eltrece) sobre cómo es la logística del día a día, principalmente con el colegio al que asisten.
Cabe recordar que la actriz inscribió a sus hijos más pequeños en una institución educativa de Estambul, una decisión que, en teoría, el actor chileno no había autorizado y que, en su momento, desencadenó un fuerte conflicto entre ambos. Aquella situación tensó todavía más una relación que ya venía marcada por desacuerdos en torno a la crianza y la logística familiar.
“Lo del colegio de los chicos es algo transitorio. El colegio siempre fue muy abierto con eso y es una oportunidad para los chicos, están aprendiendo turco. Yo estoy aprendiendo, me encanta. Rufi le dijo a Nico Cabré que quería ir a probar y estar conmigo”, contó la China. Así, buscó desactivar la polémica con su ex y sus hijos más pequeños.