Magnolia sorprendió a la China Suárez con una devastadora pregunta que la dejó helada: "Mamá..."

Hace un par de meses, la China vivió una situación similar con Rufina, cuando la pequeña planteó lo mismo que su hermanita y juntas hicieron una reflexión en TikTok. Frente a esto, explicó que “es muy inocente, buena, no es explosiva. Tiene muchos filtros en el teléfono y su grupo de amigas me conocen”.

Qué dijo la China Suárez de Benjamín Vicuña y sus hijos

En medio de un clima tenso con Benjamín Vicuña por Magnolia y Amancio, y la ya conocida historia de que se encuentran conviviendo con la China Suárez en Turquía, la actriz dio detalles en Otro día perdido (eltrece) sobre cómo es la logística del día a día, principalmente con el colegio al que asisten.

Cabe recordar que la actriz inscribió a sus hijos más pequeños en una institución educativa de Estambul, una decisión que, en teoría, el actor chileno no había autorizado y que, en su momento, desencadenó un fuerte conflicto entre ambos. Aquella situación tensó todavía más una relación que ya venía marcada por desacuerdos en torno a la crianza y la logística familiar.

“Lo del colegio de los chicos es algo transitorio. El colegio siempre fue muy abierto con eso y es una oportunidad para los chicos, están aprendiendo turco. Yo estoy aprendiendo, me encanta. Rufi le dijo a Nico Cabré que quería ir a probar y estar conmigo”, contó la China. Así, buscó desactivar la polémica con su ex y sus hijos más pequeños.