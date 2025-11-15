Femicidio de Cecilia Strzyzowski: declararon culpables a César Sena, Marcela Acuña y Emerenciano Sena

Durante la jornada del viernes, Emerenciano Sena volvió a sostener que es inocente, mientras que Marcela Acuña insistió en que la causa tuvo un “uso político” y afirmó que la investigación “se inició sobre una mentira y prejuicios”. “Quiero que prime la verdad sobre cualquier decisión”, señaló, y aseguró que, aun si resultara condenada, continuará con su militancia social y con el reclamo por la intervención del Poder Judicial chaqueño. También apuntó contra el Gobierno provincial y acusó al ministro de Gobierno, Jorge ‘Pato’ Gómez, de encabezar “lo delictivo”.

Por su parte, Gustavo Obregón decidió hablar y expresó estar “arrepentido” por su “omisión”. Visiblemente nervioso, sostuvo: “Nunca fue mi intención lastimar o agredir a alguien. Acompañé a César como tantas veces, por cariño y gratitud hacia sus padres. A César lo quiero como a un hijo del corazón”.

En paralelo, Fabiana González optó por no ampliar su declaración, mientras que Griselda Reinoso afirmó: “No me hago responsable de lo que me inculpan y me declaro inocente”. Gustavo Melgarejo tampoco declaró, dando así paso a la etapa final previa al anuncio del veredicto.

Noticia en desarrollo…