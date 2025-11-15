En vivo Radio La Red
Policiales
Femicidio
Cecilia Strzyzowski
Chaco

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: declararon culpables a César Sena, Marcela Acuña y Emerenciano Sena

El jurado popular, conformado por doce miembros, se expidió sobre los imputados César Sena (21), Emerenciano Sena (61) y Marcela Acuña. (53),

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: declararon culpables a César Sena, Marcela Acuña y Emerenciano Sena

El femicidio de Cecilia Strzyzowski tuvo un veredicto histórico este sábado en Chaco: César Sena (21) fue declarado "culpable" por el jurado como autor de homicidio agravado. Lo mismo ocurrió con su madre y padre, Marcela Acuña y Emerenciano, quienes fueron considerados partícipes primarios.

Leé también Juicio por Cecilia Strzyzowski: la fiscalía y querellas pidieron condena para el clan Sena y sus cómplices
juicio por cecilia strzyzowski: la fiscalia y querellas pidieron condena para el clan sena y sus complices

En esta misma instancia, el jurado también definió la situación del resto de los imputados. Gustavo Obregón y Fabiana González fueron declarados culpables de encubrimiento agravado, mientras que Gustavo Melgarejo fue considerado culpable de encubrimiento primario. En los tres casos, las penas —que van de uno a seis años de prisión— serán fijadas en los próximos días por la jueza técnica Dolly Fernández.

Por otro lado, Griselda Reinoso fue la única declarada inocente y recuperó la libertad de inmediato. De este modo, fue la única de los siete imputados que quedó completamente desvinculada del caso

Luego del mediodía de este sábado, el Poder Judicial de Chaco confirmó que los doce integrantes del jurado popular habían alcanzado una decisión, a diferencia de lo ocurrido el viernes, cuando tras cuatro horas de deliberación no lograron llegar a un acuerdo.

Durante la jornada del viernes, Emerenciano Sena volvió a sostener que es inocente, mientras que Marcela Acuña insistió en que la causa tuvo un “uso político” y afirmó que la investigación “se inició sobre una mentira y prejuicios”. “Quiero que prime la verdad sobre cualquier decisión”, señaló, y aseguró que, aun si resultara condenada, continuará con su militancia social y con el reclamo por la intervención del Poder Judicial chaqueño. También apuntó contra el Gobierno provincial y acusó al ministro de Gobierno, Jorge ‘Pato’ Gómez, de encabezar “lo delictivo”.

Por su parte, Gustavo Obregón decidió hablar y expresó estar “arrepentido” por su “omisión”. Visiblemente nervioso, sostuvo: “Nunca fue mi intención lastimar o agredir a alguien. Acompañé a César como tantas veces, por cariño y gratitud hacia sus padres. A César lo quiero como a un hijo del corazón”.

En paralelo, Fabiana González optó por no ampliar su declaración, mientras que Griselda Reinoso afirmó: “No me hago responsable de lo que me inculpan y me declaro inocente”. Gustavo Melgarejo tampoco declaró, dando así paso a la etapa final previa al anuncio del veredicto.

Noticia en desarrollo…

