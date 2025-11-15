Patricia Bullrich celebró la condena al clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski: "No los salvó nada". 

Embed Se hizo justicia. Y la justicia, cuando llega, tiene que ser clara y ejemplar.



Estuve en el barrio de los Sena. Feudales, dueños del territorio y de la vida de la gente. Así se sentían.



A Cecilia Strzyzowski la asesinaron y la quemaron durante horas. Creyeron que la protección… https://t.co/fWZPzp5E7h — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 15, 2025

El veredicto fue leído en la tarde del sábado por el tribunal chaqueño, que declaró culpable a César Sena del delito de homicidio doblemente agravado —por el vínculo y por mediar violencia de género—. Sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, fueron considerados partícipes primarios del crimen, según la sentencia de la jueza técnica Dolly Fernández. De esta forma, el juicio puso fin a uno de los procesos judiciales más impactantes del año.

Repercusiones políticas tras la condena al clan Sena

El fallo generó una fuerte reacción en el ámbito político nacional. La diputada Sabrina Ajmechet celebró el accionar de la Justicia y vinculó el resultado con el cambio de gobierno: “No es casualidad que la justicia funcione mejor sin el kirchnerismo en el poder. Merecías justicia, Cecilia. Llegó”.

En la misma línea, el vocero presidencial Javier Lanari sostuvo que el crimen de Cecilia “fue el más atroz y macabro que se recuerde”, y criticó al movimiento feminista por “darle la espalda” a la víctima.

Así celebraron afuera el veredicto de culpabilidad a los Sena.

“El clan Sena gozó de un poder inconmensurable de la mano de Capitanich. Este juicio y esta condena serían imposibles con el kirchnerismo en el poder. Argentina cambió para siempre. Cecilia hoy sí descansa en paz”, escribió Lanari.

Por su parte, la dirigente radical y ex intendenta de La Rioja Inés Brizuela y Doria destacó que el caso marca el fin de una etapa de impunidad en la provincia: “Comienza a cerrarse un ciclo de impunidad, corrupción y desprecio por la vida humana, encarnado en el régimen de Capitanich. Los feudos no son eternos. Chaco nos enciende una luz de esperanza. Que Cecilia descanse en paz”.