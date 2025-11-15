Luego de que la Justicia de Chaco condenara a los principales acusados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró el fallo y lo calificó como un ejemplo de “justicia clara y contundente”.
Tras conocerse el veredicto contra César Sena y sus padres, la ministra de Seguridad apuntó contra los condenados y su vínculo con las autoridades provinciales. “Creyeron que la protección política los iba a salvar”, remarcó.
Patricia Bullrich celebró la condena al clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski: "No los salvó nada".
Luego de que la Justicia de Chaco condenara a los principales acusados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró el fallo y lo calificó como un ejemplo de “justicia clara y contundente”.
“Se hizo justicia. Y la justicia, cuando llega, tiene que ser clara y ejemplar”, afirmó la funcionaria tras conocerse la sentencia contra el clan Sena, encabezado por Emerenciano Sena, Marcela Acuña y su hijo César Sena.
A través de sus redes sociales, Bullrich recordó su visita al barrio donde vivía la familia Sena y sostuvo que el grupo “se comportaba como dueños del territorio y de la vida de la gente”.
“A Cecilia Strzyzowski la asesinaron y la quemaron durante horas. Creyeron que la protección política y el silencio de cierto ‘feminismo’ los iba a salvar. No los salvó nada. Fueron acusados. Van presos”, remarcó la ministra, quien compartió su mensaje en la red X junto a una imagen del fallo.
El veredicto fue leído en la tarde del sábado por el tribunal chaqueño, que declaró culpable a César Sena del delito de homicidio doblemente agravado —por el vínculo y por mediar violencia de género—. Sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, fueron considerados partícipes primarios del crimen, según la sentencia de la jueza técnica Dolly Fernández. De esta forma, el juicio puso fin a uno de los procesos judiciales más impactantes del año.
El fallo generó una fuerte reacción en el ámbito político nacional. La diputada Sabrina Ajmechet celebró el accionar de la Justicia y vinculó el resultado con el cambio de gobierno: “No es casualidad que la justicia funcione mejor sin el kirchnerismo en el poder. Merecías justicia, Cecilia. Llegó”.
En la misma línea, el vocero presidencial Javier Lanari sostuvo que el crimen de Cecilia “fue el más atroz y macabro que se recuerde”, y criticó al movimiento feminista por “darle la espalda” a la víctima.
“El clan Sena gozó de un poder inconmensurable de la mano de Capitanich. Este juicio y esta condena serían imposibles con el kirchnerismo en el poder. Argentina cambió para siempre. Cecilia hoy sí descansa en paz”, escribió Lanari.
Por su parte, la dirigente radical y ex intendenta de La Rioja Inés Brizuela y Doria destacó que el caso marca el fin de una etapa de impunidad en la provincia: “Comienza a cerrarse un ciclo de impunidad, corrupción y desprecio por la vida humana, encarnado en el régimen de Capitanich. Los feudos no son eternos. Chaco nos enciende una luz de esperanza. Que Cecilia descanse en paz”.