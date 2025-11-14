Se confirmó lo peor en la búsqueda de Juana y Pedro y hay un rotundo cambio en la búsqueda de Chubut

Y sin esa hipótesis… el caso entra en terreno oscuro. Muy oscuro. El vehículo de la pareja fue encontrado en el Zanjón de Visser, una zona que parece salida de una película apocalíptica: grietas, zanjones, tierra que se abre sin aviso, caminos abandonados.

Desde ese punto —el último lugar donde se los vio con vida— partieron los rastrillajes: más de 40 kilómetros revisados, cuatriciclos, camionetas, búsqueda a pie, supervisión del ministro, y un despliegue que cada día suma más tensión que resultados.

El comisario Lobos lo dejó en claro: “Es un caso muy complejo. No se puede descartar nada. Ni siquiera un hecho criminal.”

Entre la arena, el viento y la incertidumbre, los agentes vuelven todos los días al mismo escenario, buscando lo que no aparece, revisando lo que ya revisaron, esperando que el próximo metro revele algo de Juana y Pedro.