Iba a festejar el cumpleaños de su pequeño hijo, pero una tragedia mortal se lo impidió
Una mujer de 32 años murió este lunes, el mismo día en que su hijo mayor cumplía años.
Una mujer de 32 años murió este lunes, el mismo día en que su hijo mayor cumplía años.
Lo que debía ser un día de festejos terminó en una escena desgarradora que conmociona a la ciudad de Córdoba. Una mujer de 32 años, que se trasladaba en una motocicleta, murió este lunes por la mañana tras ser atropellada por un colectivo urbano de la empresa Coniferal. La tragedia coincidió con el mismo día en que su hijo mayor celebraba sucumpleaños número 13.
"Ella era una joven mamá. A su hijo le toca el peor día de su vida porque no va a poder soplar las velas ni festejar su cumpleaños como merece hoy, porque le toca despedir a su madre", afirmó Lautaro, primo de la víctima, en diálogo con El Doce TV.
Sobre el accidente, que se produjo en el barrio Policial, el familiar denunció que el colectivo había cambiado su recorrido habitual debido a que las calles por las que debía transitar originalmente están intransitables por la presencia de baches.
"Pedimos justicia porque esto no puede seguir pasando", agregó Lautaro, quien responsabilizó a la gestión de la ciudad por el estado de abandono de la calzada.
Un testigo apuntó contra el chofer de colectivo
Jorge, un vecino que presenció el impacto, apuntó contra el chofer. "El que venía fuerte era el colectivo. La tiró contra el cordón y ahí quedó", relató al mismo medio.
El hombre, de acuerdo a su versión, intentó auxiliar a la joven apenas ocurrió el choque, pero el impacto fue fatal. "Fui a ver si podía hacer RCP o algo, pero no", aseguró.
Fuentes de la investigación indicaron que, según los primeros testimonios recabados, la mujer circulaba sin casco al momento del accidente.
La Justicia cordobesa trabaja ahora para determinar las responsabilidades penales del chofer y las condiciones en las que se produjo el desvío que terminó en tragedia.