Iba a festejar el cumpleaños de su pequeño hijo, pero una tragedia mortal se lo impidió

Un testigo apuntó contra el chofer de colectivo

Jorge, un vecino que presenció el impacto, apuntó contra el chofer. "El que venía fuerte era el colectivo. La tiró contra el cordón y ahí quedó", relató al mismo medio.

El hombre, de acuerdo a su versión, intentó auxiliar a la joven apenas ocurrió el choque, pero el impacto fue fatal. "Fui a ver si podía hacer RCP o algo, pero no", aseguró.

Fuentes de la investigación indicaron que, según los primeros testimonios recabados, la mujer circulaba sin casco al momento del accidente.

La Justicia cordobesa trabaja ahora para determinar las responsabilidades penales del chofer y las condiciones en las que se produjo el desvío que terminó en tragedia.