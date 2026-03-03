La persecución de un vecino por una bicicleta que desató un giro inesperado

En la escena quedaron la camioneta, la bicicleta robada y el cuerpo de la víctima. Policía Científica trabajó durante varias horas en el lugar para relevar pruebas y reconstruir la mecánica del hecho.

Quién era el hombre que murió

Persecución y muerte en Mendoza 1 Falleció un hombre tras ser atropellado por la víctima de un robo en Las Heras (Foto: Cristian Morón/ Radio Nihuil)

El fallecido fue identificado como César Federico González Becerra, de 34 años, quien registraba antecedentes por delitos contra la propiedad desde 2012. Según informó el Ministerio de Seguridad, tenía causas por robo simple, robo agravado e intentos de robo, y había sido aprehendido por última vez el 17 de febrero pasado.

Mientras tanto, el segundo sospechoso logró escapar y era intensamente buscado por efectivos de la Comisaría 43ª.

Las cámaras de seguridad de la zona confirmaron que un hombre circulaba en bicicleta y detrás de él una camioneta Hilux a alta velocidad. Sin embargo, será la fiscalía de turno la que determine con precisión cómo se produjo la maniobra que terminó en muerte.

El vecino quedó detenido

El conductor de la camioneta permaneció en el lugar tras el atropello y dio aviso a las autoridades. No obstante, quedó detenido a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

La fiscalía ordenó peritajes sobre el vehículo, el análisis de las comunicaciones al 911 y la toma de testimonios. Además, se aguardaba el resultado de la autopsia para establecer la mecánica exacta del impacto.

El eje de la causa será determinar si la muerte se produjo de manera accidental en medio de la persecución o si existió una conducta que pueda encuadrarse en otra figura penal.

El caso reabre el debate sobre los límites de la legítima defensa y las reacciones frente a delitos en curso, en un contexto de creciente preocupación por la inseguridad en distintos barrios del Gran Mendoza.