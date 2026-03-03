En vivo Radio La Red
El duro relato de la joven abusada por su ex y cuatro amigos: contó los detalles del ataque

La Justicia ordenó la detención de cuatro mayores y un menor tras un brutal ataque sexual en un departamento de Copacabana. Todos están prófugos.

Una joven denunció que fue víctima de un abuso sexual en grupo dentro de un departamento en Copacabana, en la zona sur de Río de Janeiro. Ahora, la Justicia ya ordenó la detención de los cinco acusados, que hasta el momento siguen prófugos.

Según la investigación, la joven fue invitada la noche del 31 de enero por un compañero de escuela, menor de edad y con quien había tenido una relación previa, a la casa de un amigo ubicada sobre la calle Ministro Viveiros de Castro.

En el momento en el que subirar por el ascensor, el chico le advirtió que habría más personas en el lugar y le sugirió que harían “algo diferente”. Ella rechazó esa propuesta.

Una vez dentro del departamento, la joven fue llevada a una habitación. Mientras mantenía relaciones con el adolescente, otros cuatro jóvenes ingresaron al cuarto.

La víctima declaró que, ante la insistencia del menor, aceptó que los amigos permanecieran en la habitación, pero pidió expresamente que no la tocaran. Sin embargo, según denunció, los jóvenes se desnudaron, la besaron, la manosearon y la violaron.

Además, la adolescente afirmó que recibió golpes, cachetadas, puñetazos y una patada en el abdomen. Intentó salir de la habitación, pero se lo impidieron.

Quiénes son los acusados y cuál es su situación

La policía identificó a cuatro mayores de edad como responsables del ataque:

  • Bruno Felipe dos Santos Allegretti, de 18 años
  • João Gabriel Xavier Bertho, de 19 años
  • Mattheus Verissimo Zoel Martins, de 19 años
  • Vitor Hugo Oliveira Simonin, de 18 años
Las pruebas clave en la causa

Las cámaras de seguridad del edificio registraron la llegada de los jóvenes al departamento y la entrada de la adolescente junto al menor. También quedó grabado el momento en que la víctima abandonó el lugar.

En el expediente se incorporaron mensajes de WhatsApp entre la joven y el adolescente, donde él la invitaba al departamento y le preguntaba si podía llevar a una amiga. Ella respondió que iría sola. Según la investigación, estas conversaciones muestran cómo se planificó la emboscada.

El examen forense confirmó lesiones compatibles con violencia física: se detectaron hematomas y escoriaciones en la zona genital, sangre en las zonas íntimas y marcas en la espalda y los glúteos.

La Justicia de Río de Janeiro ordenó la detención de los cinco acusados, que hasta el momento permanecen prófugos.

