Imputan a L-Gante por tentativa de homicidio contra el manager de Yao Cabrera

Manzanelli radicó una denuncia contra Elián Ángel Valenzuela, el verdadero nombre de L-Gante, acusándolo de “presunto homicidio simple en grado de tentativa y amenazas agravadas”.

El abogado patrocinante de Manzanelli es Fernando Burlando.

Qué dijo L-Gante al respecto

“Fui de onda ahí, nomás. Cuando me rescato en esa conferencia estaban hablando de mí en vivo y yo aplaudiendo como un logi, ni sabía que estaban hablando de mí”, aseguró en sus redes sociales. Agregó: “Las cosas se hablan por privado. Encima, primero, me ponían la condición ‘L-Gante vos si sos de barrio por qué no hacés tal cosa’. Yo le dije ‘¿sabés qué? Soy re de barrio’”.

“Ese pedazo de concheto de traje, que tanto le da para querer rebajar a un pibito de 21 años en una conferencia llena de boxeadores y de seguridad... después no saben cómo achicó el chinchulín cuando lo encaré”, insistió el cantante.