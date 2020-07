Kicillof sobre la desaparición de Facundo Castro: "No vamos a encubrir a nadie"

el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se refirió a la investigación sobre la desaparición de Facundo Castro.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, dijo hoy estar "preocupado" por la desaparición de Facundo Astudillo Castro, el joven visto por última vez el 30 de abril pasado en la localidad de Pedro Luro, y aseguró que se resolvió la "separación de la policía provincial" de la pesquisa para "investigar a fondo" y advirtió que no se va a "encubrir a nadie".

"Estamos preocupados. Acompañamos a la familia y estamos colaborando en todo con la investigación. Se resolvió, y acompañamos, la separación de la policía provincial para que se pueda investigar a fondo. Ahora está en manos de la Justicia Federal y estamos esperando que se esclarezca lo antes posible", explicó Kicillof en relación a la desaparición del joven que, desde el miércoles, comenzó a investigarse como una "desaparición forzada de persona".

Esta mañana, fuentes judiciales confirmaron a Télam que la jueza de Garantías de Bahía Blanca, Susana Calcinelli, hizo lugar a un planteo de incompetencia del fiscal Rodolfo De Lucía, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción 20, para que el expediente sea investigado por la Justicia Federal.

De hecho, a pedido de la familia de Astudillo, la jueza federal 2, Gabriela Marrón, y el fiscal Santiago Ulpiano Martínez, ambos de Bahía Blanca, ya habían iniciado horas antes una investigación paralela por "desaparición forzada" y realizaron un allanamiento en la subcomisaría de la localidad bonaerense de Mayor Buratovich, en el distrito de Villarino, cuyos efectivos fueron los últimos en ver con vida al joven.

En declaraciones a radio AM750, Kicillof expresó su preocupación y señaló que desde su gobierno se está "colaborando con todo lo que requiera la Justicia", tras lo cual pidió esperar a que ésta se expida, aunque advirtió que no va "a encubrir a nadie y tampoco prejuzgar a nadie".

Facundo Castro desapareció el 30 de abril cuando se trasladaba desde Pedro Luro a Bahía Blanca.

"Esperamos la aparición con la familia, pero queremos que la investigación avance lo más rápido posible, sin ninguna demora ni obstáculos a la Justicia. Eso es lo que indiqué y así pasó", dijo Kicillof.

El mandatario provincial explicó que la Justicia Federal adoptó "medidas sobre los efectivos que lo vieron (a Astudillo) por última vez" y reconoció que "hay trascendidos" en relación a la posibilidad de que el joven aparezca con vida, pero pidió ser cautos.

"Me parece lo más lógico para no generar expectativas sobre datos que no sean certeros. No hay que descartar nada tampoco. La investigación judicial tiene que ir a fondo", dijo Kicillof, quien agregó que "se está trabajando con responsabilidad y prioritariamente en este tema. Eso le indiqué al Ministerio de Seguridad y así se está actuando".

En las últimas horas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó un informe al Estado argentino sobre la desaparición del joven de 22 años.

La solicitud tiene fecha del 8 de julio último y está dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, a cargo de Felipe Solá, para que responda en un plazo de 72 horas "sobre el avance de las investigaciones que se están llevando a cabo".

En tanto, en las últimas horas trascendió en los medios de comunicación una foto en la que se lo puede observar a Astudillo Castro en el momento en el que fue detenido por policías en una ruta, supuestamente el 30 de abril último. En esa foto se lo ve de espaldas junto a una oficial de la policía, delante de un patrullero.

La foto en la que Astudillo Castro fue detenido por policías en una ruta el 30 de abril último.

Según la investigación, el joven fue visto por última vez el 30 de abril pasado cuando salió de su casa en la localidad de Pedro Luro para dirigirse a ver a su novia en Bahía Blanca, con quien aparentemente había discutido.

De acuerdo con la pesquisa realizada por el fiscal De Lucía, testigos que declararon en la causa aseguraron haberlo visto sentado a un costado de la ruta en la entrada de la localidad de Teniente Origone y esos mismos testigos avisaron al destacamento policial de la zona.

Los investigadores policiales admitieron haberlo identificado como Facundo Astudillo y de hecho extrajeron una fotografía del carnet de conductor que está agregada al expediente.

Un testigo declaró que entre las 3 y las 4 de la tarde de ese día, Astudillo le dijo que ya lo habían identificado en Buratovich y le habían hecho una infracción por circular durante la cuarentena, y desde entonces no fue vuelto a ver.

La Justicia Federal secuestró en las últimas horas el móvil policial en el que se hallaban los policías al momento de identificar a Astudillo sobre la ruta, como así también los libros de guardia de la subcomisaría de Mayor Buratovich y los teléfonos celulares de los cuatro efectivos que se hallaban en ese momento.

La madre de Facundo, Cristina Castro, pidió que "las personas que mintieron vayan presas" y que digan "la verdad"

Cristina Castro, madre de Facundo Astudillo Castro pidió hoy que "todas las personas que mintieron vayan presas y que digan la verdad de dónde está" su hijo.

"Estamos pidiendo que se esclarezcan los falsos testimonios, estamos pidiendo que las personas que mintieron vayan presas y que digan la verdad de dónde está Facundo porque lo subieron arriba de un patrullero y no apareció más", dijo a Télam la mujer.

La madre del joven aseguró tener "la certeza de que en Mayor Buratovich algo le pasó" y que hubo testigos que vieron cuando lo subieron a un móvil policial.

Cristina criticó a la oficial Tamara Flores que dijo haber "levantado" a su hijo cuando "ella se hallaba vestida de civil en el auto de su padre a las 12 y que lo dejó en Teniente Origone a las 13".

"Ella declara que al bajarse del vehículo (Facundo) le dijo 'no le digas nada a mi vieja' y al ratito me está llamando. Ahí, donde la chica dice haberlo dejado, jamás me pudo haber llamado porque es un punto muerto y no hay ninguna señal", sostuvo.

Según la madre de Facundo, cuando el muchacho lo llamó le dijo "mamá vos no tenés una idea de donde estoy".

"Tendría que haber advertido que me dijo 'mamá porque ellos siempre me llaman 'bruja'. Lo reté muchísimo, le dije que iba a tener multas y que otra vez estaba volviendo con su exnovia con la que había terminado tan mal, estaba furiosa", relató Cristina, quien agregó: "Cuando termino la frase, me dice 'mamá, no me vas a volver a ver más'".

La mujer aclaró que tardó "un mes en hacer la denuncia" porque pensó "que estaba en la casa de la chica y que seguía enojado por todos esos retos".