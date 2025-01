La desgarradora carta de una de las hijas de Daniel Fernández tras su brutal accidente

El hombre, padre de seis hijos, transportaba pasajeros a través de la plataforma Uber hacia Monte Hermoso cuando tuvo lugar el accidente, según confirmaron fuentes oficiales al medio La Nueva Provincia.

Una de sus hijas, de tan solo 16 años, se despidió de su padre en sus redes sociales."Quisiera que todo esto sea una joda, pero al parecer no lo es. Sabés cuántos abrazos me faltaron darte, sabés cuántos te amo me quedaron para decirte, sabés cuántas noches de baile nos quedaron pendientes", escribió la menor

"Me arrepiento de no hablarte abrazado más fuerte el último día que te vi. Te hubiera escuchado todas esas veces que me decías 'cuando no esté, me vas a extrañar' y yo me reía en tu cara, pero tenías razón, tanta razón tenías, Fernández. No te das una idea cuánta falta nos estás haciendo, nos dejaste solo viejitooo!!", agregó la adolescente.

Y completó: "Tantas noches hablando estuvimos, millones de veces juntos, llorando a la noche, millones de veces nos reímos nosotros dos solos hasta de nosotros mismos. Te voy a recordar siempre con esa sonrisa hermosa que tenías, con todas tus locuras, como el mejor bailarín de cumbia que conozco. Te amo, amor de mi vida, volá alto, viejito hermoso, siempre vas a estar en nuestro corazón!".

Quién era Daniel Fernández, el hombre que falleció tras un choque frontal en Bahía Blanca

El hombre, que murió en el trágico accidente de la Ruta 3, era papá de seis hijos: dos chicas de 16 y 12 años, y cuatro varones de 18, 13, 9 y 8 años.

Conoció en Bahía Blanca a su anterior esposa, nacida en Santiago de Chile. Luego, se mudaron por trabajo a El Maitén, en la provincia de Chubut. Y cuando nació su tercer hijo, con problemas de salud, se volvieron para el sur de la provincia de Buenos Aires.