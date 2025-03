La desgarradora confesión del papá de Kim Gómez: "Yo le había pedido..."

Además, destacó el esfuerzo de la magistrada María José Lescano, del Fuero de Responsabilidad Juvenil N° 3, para llegar a esta decisión: "Estuvo difícil para la jueza porque no había muchas pruebas y tuvo que trabajar mucho".

El hombre reveló que confió en la investigación desde el primer momento y que su principal preocupación era que se esclareciera el caso sin apresurarse a condenar a un inocente.

"Yo le había pedido que se tome el tiempo necesario y reúna todo para que las cosas sean claras y no condenemos a un chico que, si no era culpable, me hubiese lastimado mucho", afirmó.

Finalmente, aseguró que siempre tuvo la sensación de que el menor acusado no decía la verdad: "Mi corazonada me dijo desde el día uno que el chico mentía".

Cómo sigue la causa por el asesinato de Kim Gómez

Las palabras del padre de Kim se dan luego de que, días atrás, la jueza Lezcano determinara que el adolescente de 14 años permanezca detenido en un instituto de menores mientras se evalúa su situación procesal.

La magistrada aún espera informes clave para decidir los próximos pasos con respecto al adolescente, que por su edad es inimputable.

Por otro lado, el segundo sospechoso, de 17 años, ya se encuentra bajo prisión preventiva y continuará en esa condición por un plazo inicial de 180 días.

KIM NUEVA MARCHA .jpg

La versión del menor y la postura de la Justicia

Más allá de su detención, el más chico de los detenidos insiste en que no participó directamente en el robo del auto que terminó con la muerte de Kim Gómez. Según declaró, estaba en el lugar de los hechos, pero no tuvo un rol activo en el crimen que conmocionó al país.

Sin embargo, la fiscal de Menores de La Plata, Carmen Ibarra, señaló que la magistrada no ha definido hasta cuándo se mantendrán las medidas de seguridad.

Mientras tanto, la investigación sigue avanzando y en las últimas horas trascendió que el joven de 17 años tenía antecedentes por robo, lo que refuerza la hipótesis de su participación en el crimen.