Apareció un escalofriante video del brutal asesinato de Kim Gómez

El automóvil terminó impactado contra un poste y, según otro video, el adolescente apareció horas más tarde caminando por la vereda de la calle 25, entre 72 bis y 73.

Este hallazgo llevó a los investigadores a replantearse su grado de responsabilidad en el crimen. ¿Participó activamente o su implicación fue menor? La justicia sigue analizando las pruebas para determinar su grado de participación en el brutal asesinato.

El pedido de justicia de la madre de Kim Gómez

Tras la detención de un joven de 17 años, la madre de Kim rompió el silencio y expresó su dolor con un mensaje desgarrador:

"Que se haga justicia. Kim no fue la primera, pero quiero que sea la última. Me destrozaron a mi bebé. No puedo olvidar sus imágenes."

A pesar de destacar el trabajo de la jueza y la fiscal del caso, la madre de la niña insistió en la necesidad de apoyo y movilización social:

"No nos dejen solos, queremos que nos ayuden en todo lo que puedan."

Además, hizo un llamado a todas las familias para que estén alerta y protejan a sus hijos:

"Por favor, hagan algo, muévanse, no dejen todo así como está. ¡Tienen que hacer justicia por Kim y por todos los nenes que pasaron por algo similar! Que paguen."

Un país en vilo mientras la causa avanza

El asesinato de Kim Gómez ha desatado una ola de indignación y dolor. Mientras la investigación avanza, la sociedad exige respuestas y un cambio que evite más tragedias como esta.

Las próximas horas serán clave para definir la situación de los detenidos y esclarecer quiénes fueron los verdaderos responsables del crimen que conmociona a la Argentina.