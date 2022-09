La detención de Teto Medina: el desgarrador pedido de la madre de uno de los jóvenes internados

En el lugar "se identificaron a unas 200 personas sometidas a trabajos y servicios de servidumbre con fines de explotación laboral, mayores y menores de edad".

Detuvieron al "Teto" Medina: el testimonio de una de las madres

En este marco, muchos padres de los jóvenes internados se acercaron al lugar para defender a la institución y pedir que no dejen a sus hijos sin asistencia. "Si mi hijo se va a la calle, se vuelve a drogar. Yo estoy feliz. Esta es la tercera vez en la que venía a verlo y en la primera él me dijo que se quería quedar más que nunca", contó a A24 Yanina, una de las madres presentes, desde la puerta del centro.

Según afirmó la mujer, su hijo le dijo que "le enseñan muchas cosas que afuera yo no le pude enseñar. Le enseñaron a levantarse temprano, a tener responsabilidades. Él tiene dos hijas y me dijo que no fue un buen papá porque nunca se había levantado temprano por ellas. Jamás en mi vida lo escuché hablar así. Me dijo que era el mejor lugar. Yo lo vi hermoso, con muchas ganas de vivir".

Embed

Marcelo "El Teto" Medina fue apresado en su vivienda del barrio porteño de Palermo por personal de la División Delitos Cibernéticos contra la Niñez y Adolescencia de la Policía Federal Argentina y otras 16 personas fueron demoradas, en el marco de los 21 allanamientos simultáneos realizados con intervención de la Dirección de Trata de Personas de la Policía de la provincia de Buenos Aires y la Policía de Córdoba.

El jefe y organizador de la comunidad es Néstor Ezequiel Zelaya, quien también fue detenido. El procedimiento fue llevado a cabo por la Unidad Fiscal de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming de Berazategui de la provincia de Buenos Aires, a cargo del fiscal Daniel Ichazo, con intervención del juzgado de garantías N°8 de Florencio Varela, a cargo de Adrián Villagra.

En la investigación se determinó que habría otros centros terapéuticos provinciales involucrados en Buenos Aires y Córdoba, donde el exintegrante del programa VideoMatch participaba activamente en actividades realizadas por los representantes de la organización, informaron las fuentes judiciales.

teto medina.jpg

Según las investigaciones judiciales, Zelaya era quien establecía contactos y realizaba apariciones en medios de comunicación, fijaba los aranceles a cobrar para ingresar a las quintas de rehabilitación y coordinaba la internación de un nuevo paciente.

También era el que indicaba cómo debían ser las condiciones de servidumbre y trato de las víctimas, incluido el sistema de castigo y la prohibición de salir de las quintas, así como la forma, condiciones y tipos de trabajos forzosos que debían realizar algunas víctimas, según revelaron a Télam fuentes judiciales.