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La estremecedora revelación de la prima de la mujer que apareció enterrada en el fondo de su casa

Un nene de 12 años encontró el cuerpo de su mamá enterrado en el fondo de su casa, tras días de buscarla. La Justicia investiga una muerte dudosa.

La sorpresiva revelación de la prima de la mujer que apareció enterrada en el fondo de su casa. (Foto: A24.com)

La sorpresiva revelación de la prima de la mujer que apareció enterrada en el fondo de su casa. (Foto: A24.com)
Leé también "Le sangraba...": la estremecedora revelación de la mujer del cantante hallado enterrado
La estremecedora revelación de la mujer del cantante hallado enterrado en el patio. (Foto: A24.com)

Todo ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Enardo al 5800. El nene, preocupado por la ausencia de su madre, decidió ir hasta el fondo de la casa y se encontró con la escena más devastadora: el cuerpo sin vida, enterrado.

Según relató la tía de la víctima, la familia ya tenía sospechas porque el chico preguntaba insistentemente por su mamá. “Él venía buscándola hace días. Fue y encontró lo peor”, contó entre lágrimas.

La mujer tenía 35 años y, de acuerdo al testimonio familiar, atravesaba problemas de adicciones desde hacía más de una década, con períodos en los que se ausentaba del hogar durante días o semanas.

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Una desaparición que no encendió alarmas

La rutina de ausencias había naturalizado su falta. “Pensábamos que estaba en Capital, como otras veces. Se iba 15 días o un mes y después volvía”, explicó la tía.

Esa dinámica hizo que no se radicara una denuncia inmediata, lo que demoró el inicio de la búsqueda formal. Sin embargo, el comportamiento del hijo fue clave. Su insistencia y sus dudas llevaron al descubrimiento que hoy investiga la Justicia.

Sospechas sobre la pareja y un dato clave

Para la familia, hay un elemento que descarta una muerte natural: “Si hubiera sido algo natural, nadie la entierra. Llamás a la ambulancia o a la Policía”, afirmó la mujer.

En ese contexto, todas las miradas apuntan a la última pareja de la víctima, con quien convivía y que actualmente se encuentra desaparecido.

Según indicaron, la relación estaba atravesada por conflictos, aunque no tenían certeza de episodios de violencia física. “Sabíamos que discutían, pero no imaginábamos este final”, señalaron.

La escena y las dudas de la investigación

El cuerpo fue hallado en avanzado estado de descomposición, lo que por ahora impide determinar con precisión la causa de muerte.

Los investigadores trabajan para establecer cuándo ocurrió el fallecimiento; si hubo intervención de terceros; y qué rol tuvo la pareja de la víctima. La autopsia será clave para definir la carátula del caso.

Seis chicos, una abuela y una familia devastada

La mujer tenía seis hijos, de entre 9 y 17 años, que ahora quedaron al cuidado de su abuela, una mujer de 72 años. “Es el pilar de la familia. Estamos fuertes por ella y por los chicos”, expresó la tía.

El menor que encontró el cuerpo ya recibió asistencia psicológica, al igual que sus hermanos, en un intento por contener el impacto emocional.

“Lo único que queremos es que lo encuentren y que pague, para que ella pueda descansar en paz”, dijeron en referencia al principal sospechoso.

“Siempre tratamos de ayudarla, pero no pudimos sacarla de eso”, lamentaron.

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