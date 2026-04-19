Un estremecedor hallazgo conmociona a la localidad de Claypole, en el partido de Almirante Brown, donde un nene de 12 años encontró el cuerpo de su madre enterrado en el patio de su casa.
Un estremecedor hallazgo conmociona a la localidad de Claypole, en el partido de Almirante Brown.
Un nene de 12 años removió tierra en el fondo de su casa y descubrió lo peor
Un estremecedor hallazgo conmociona a la localidad de Claypole, en el partido de Almirante Brown, donde un nene de 12 años encontró el cuerpo de su madre enterrado en el patio de su casa.
El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la calle Nardo al 5800. La Policía tomó conocimiento este sábado tras un llamado al 911 realizado por una tía del menor, quien alertó que el chico había comenzado a remover tierra en el fondo de la propiedad y se topó con un brazo. Según su testimonio, el niño reconoció un tatuaje que le permitió identificar de inmediato a la víctima, una mujer de 35 años.
Al lugar acudieron efectivos del Grupo Táctico de Operaciones (GTO), la DDI de Lomas de Zamora y personal de Casos Especiales. Tras ingresar a la vivienda, una casa prefabricada de una sola planta, constataron la presencia de restos humanos enterrados en el patio trasero.
Cuando finalizaron las tareas de excavación, los peritos extrajeron el cuerpo en avanzado estado de putrefacción. Además, confirmaron un dato clave para la investigación: la víctima tenía un trapo en la boca.
La causa quedó en manos de la Justicia de Lomas de Zamora, que ya activó distintos procedimientos para esclarecer el hecho. Los primeros testimonios fueron determinantes, en especial el relato del niño, que permitió reconstruir las horas previas al hallazgo.
Según consta en la investigación, el chico había ido a visitar a su madre el pasado 2 de abril. En ese momento fue recibido por la pareja de la mujer, un hombre de 30 años, quien le dijo que ella se había ido a la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, algo le llamó la atención: había tierra removida en el fondo de la casa.
Al día siguiente volvió a preguntar por su madre y el hombre repitió la misma versión, pero además le habría advertido que “no la iba a volver a ver más”. Ante la sospecha, el menor regresó días después y decidió excavar por su cuenta, momento en el que hizo el macabro descubrimiento.
El principal sospechoso, pareja de la víctima, ya fue identificado y permanece prófugo. La investigación se orienta a un homicidio en contexto de violencia de género, mientras se descarta la hipótesis de un robo.
El cuerpo fue trasladado para la autopsia, que será determinante para establecer la causa de muerte, la data del fallecimiento y confirmar oficialmente la identidad.
En paralelo, los investigadores trabajan en la reconstrucción de los últimos movimientos de la víctima y del acusado. Ambos tenían antecedentes penales, información que ya fue incorporada al expediente.