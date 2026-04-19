Un nene de 12 años removió tierra en el fondo de su casa y descubrió lo peor

El principal sospechoso está prófugo

La causa quedó en manos de la Justicia de Lomas de Zamora, que ya activó distintos procedimientos para esclarecer el hecho. Los primeros testimonios fueron determinantes, en especial el relato del niño, que permitió reconstruir las horas previas al hallazgo.

Según consta en la investigación, el chico había ido a visitar a su madre el pasado 2 de abril. En ese momento fue recibido por la pareja de la mujer, un hombre de 30 años, quien le dijo que ella se había ido a la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, algo le llamó la atención: había tierra removida en el fondo de la casa.

Al día siguiente volvió a preguntar por su madre y el hombre repitió la misma versión, pero además le habría advertido que “no la iba a volver a ver más”. Ante la sospecha, el menor regresó días después y decidió excavar por su cuenta, momento en el que hizo el macabro descubrimiento.

El principal sospechoso, pareja de la víctima, ya fue identificado y permanece prófugo. La investigación se orienta a un homicidio en contexto de violencia de género, mientras se descarta la hipótesis de un robo.

Pericias clave y avance de la causa

El cuerpo fue trasladado para la autopsia, que será determinante para establecer la causa de muerte, la data del fallecimiento y confirmar oficialmente la identidad.

En paralelo, los investigadores trabajan en la reconstrucción de los últimos movimientos de la víctima y del acusado. Ambos tenían antecedentes penales, información que ya fue incorporada al expediente.