Escándalo: fue a denunciar un robo y encontró al empleado de monitoreo transmitiendo en Tiktok

Un trabajador del área de monitoreo de la ciudad de San Lorenzo quedó en el centro de la polémica tras viralizarse un video en el que aparece grabando contenido para redes sociales durante su jornada laboral.
El empleado fue captado grabando cómo tomar adecuadamente agua para sus redes sociales mientras debía vigilar cámaras de seguridad.
Escándalo: un empleado municipal fue grabado transmitiendo en Tiktok en horario laboral
Un trabajador del área de monitoreo de la ciudad de San Lorenzo quedó en el centro de la polémica tras viralizarse un video en el que aparece grabando contenido para redes sociales durante su jornada laboral.
El hecho involucra a un operario municipal que, en lugar de cumplir con la vigilancia de cámaras, utilizaba su celular para filmar publicaciones destinadas a TikTok.
El episodio generó fuerte repercusión debido al rol clave que cumple el sistema de videovigilancia en la prevención del delito. Según trascendió, el empleado era el único responsable del turno al momento de los hechos, lo que agravó la situación.
En las imágenes difundidas se lo observa sentado frente a cuatro monitores con transmisiones en vivo, pero completamente enfocado en su teléfono. Incluso, en los videos promocionaba suplementos y brindaba consejos sobre hábitos saludables, ajeno a sus tareas.
En ese momento, explicaba “lo sano que es tomar agua” y daba ejemplos de cómo hacerlo, completamente ajeno a su verdadera función.
“Lo preocupante es que es la única persona que estaba a cargo en el turno para monitorear las cámaras. Y por lo que se vio en el video, está totalmente en otra. Distraído. No estaba cumpliendo con las funciones”, advirtió un funcionario comunal en diálogo con medios locales.
El contenido comenzó a circular rápidamente en redes sociales y expuso la conducta del trabajador. La viralización derivó en una respuesta inmediata por parte de las autoridades municipales.
Desde el municipio confirmaron que el empleado fue apartado de su puesto y que se inició una investigación interna para determinar posibles sanciones. Un funcionario local remarcó que la principal preocupación fue que el sistema de monitoreo quedó sin supervisión durante ese período.
El caso generó malestar entre los vecinos de San Lorenzo, quienes cuestionaron los controles en un área clave como la seguridad pública.
El centro de monitoreo, inaugurado en 2022, forma parte de una estrategia que incluye más de 400 cámaras y la incorporación de tecnología con inteligencia artificial, con un nivel de implementación cercano al 90%.