Más de $460.000: la cifra récord que ANSES prepara para los jubilados el mes que viene

Bajo este escenario, el cobro total para un jubilado de la mínima sería:

Haber base ($393.250) + Bono ($70.000) = $463.250,17.

AUH y Asignaciones: el impacto del ajuste

El aumento por movilidad también se traslada a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y al sistema SUAF. Al actualizarse por el mismo índice de inflación, los beneficiarios verán una suba en sus depósitos mensuales, la cual se suma a otros adicionales vigentes como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche, configurando el nuevo esquema de ingresos para las familias en mayo.

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ANSES: el calendario de pagos confirmado para los jubilados en mayo 2026

El calendario comenzará con quienes perciben la jubilación mínima. En este caso, las fechas se distribuyen de este modo:

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo

DNI terminados en 1: martes 12 de mayo

DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo

DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: jueves 21 de mayo

Este esquema mostró una particularidad: los documentos terminados en 8 y 9 cobraron el mismo día. Se trató de una decisión administrativa que buscó optimizar tiempos en el cierre del cronograma.

Qué pasa con quienes cobran más que la mínima

Para los jubilados con haberes superiores, el calendario comenzará unos días después.

Las fechas fueron las siguientes:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo

El esquema de actualización continuará atado a la evolución de la inflación. Esto significa que cada nuevo dato mensual impactará directamente en los haberes futuros.