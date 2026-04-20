Más de $460.000: la cifra récord que ANSES prepara para los jubilados el mes que viene
ANSES confirmó el incremento para jubilados y pensionados tras el cierre del IPC de marzo. Conocé el desglose de la liquidación que llegará a las cuentas el mes que viene y cómo impacta la suba en la AUH y otras asignaciones.
Más de $460.000: la cifra récord que ANSES prepara para los jubilados el mes que viene
El dato de inflación de marzo, que el INDEC fijó en 3,4%, activó automáticamente el engranaje de la movilidad previsional para el próximo mes. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará este incremento en todas sus prestaciones a partir de mayo de 2026, consolidando el esquema de actualizaciones mensuales que sigue de cerca la evolución de los precios.
Este ajuste no solo alcanza a los jubilados y pensionados, sino que genera un efecto cascada sobre las asignaciones familiares, garantizando que el piso de ingresos se mueva al ritmo de la inflación.
Los montos oficiales para mayo 2026
Con la suba del 3,4% ya procesada, las escalas de ANSES para el quinto mes del año quedan configuradas de la siguiente manera:
Jubilación mínima: se eleva a $393.250,17.
Jubilación máxima: alcanza los $2.646.201,23.
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): queda en $314.600,13.
Pensiones No Contributivas (Invalidez/Vejez): se ubican en $275.276,32.
El factor determinante: cuánto se cobra con el bono
Aunque el aumento por ley es un hecho, el dato que define el bolsillo de los sectores más vulnerables es la continuidad del bono extraordinario. Si bien se espera la oficialización vía decreto, la proyección indica que el refuerzo se mantendría en $70.000.
Bajo este escenario, el cobro total para un jubilado de la mínima sería:
Haber base ($393.250) + Bono ($70.000) = $463.250,17.
AUH y Asignaciones: el impacto del ajuste
El aumento por movilidad también se traslada a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y al sistema SUAF. Al actualizarse por el mismo índice de inflación, los beneficiarios verán una suba en sus depósitos mensuales, la cual se suma a otros adicionales vigentes como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche, configurando el nuevo esquema de ingresos para las familias en mayo.
ANSES: el calendario de pagos confirmado para los jubilados en mayo 2026
El calendario comenzará con quienes perciben la jubilación mínima. En este caso, las fechas se distribuyen de este modo:
DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo
DNI terminados en 1: martes 12 de mayo
DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo
DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo
DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo
DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo
DNI terminados en 6: martes 19 de mayo
DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo
DNI terminados en 8 y 9: jueves 21 de mayo
Este esquema mostró una particularidad: los documentos terminados en 8 y 9 cobraron el mismo día. Se trató de una decisión administrativa que buscó optimizar tiempos en el cierre del cronograma.
Qué pasa con quienes cobran más que la mínima
Para los jubilados con haberes superiores, el calendario comenzará unos días después.
Las fechas fueron las siguientes:
DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo
DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo
DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo
DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo
DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo
El esquema de actualización continuará atado a la evolución de la inflación. Esto significa que cada nuevo dato mensual impactará directamente en los haberes futuros.