Se conoce la sentencia contra el ex marido de Carolina Píparo: el error que lo llevó a la cárcel

La persecución y el impacto que derivó en el juicio

Juan Ignacio Buzali fue imputado por el delito de "doble homicidio en grado de tentativa". En las audiencias en las que se reconstruyó el episodio ocurrido el 1° de enero de 2021, cuando Carolina Píparo denunció haber sido víctima de un robo en la vía pública.

De acuerdo a la acusación, la persecución terminó en la intersección de las calles 21 y 40, donde Buzali embistió desde atrás a una motocicleta en la que viajaban Luis Lavalle y un adolescente de 17 años.

Ambos cayeron al asfalto y resultaron heridos, en un episodio que luego se comprobó que no tenía relación con el robo denunciado minutos antes.

Para la Fiscalía, el accionar del acusado constituye una doble tentativa de homicidio, al considerar que embistió el rodado de manera intencional. La defensa, en cambio, sostiene que se trató de un “infortunio” sin voluntad de causar daño.

El descargo de Buzali y el pedido de perdón

Durante el juicio, Buzali reiteró que no actuó con intención de matar y que todo ocurrió en un contexto de confusión y tensión.

En sus últimas palabras ante el tribunal, integrado por los jueces Ramiro Fernández Lorenzo, Hernán Decastelli y Cecilia Sanucci, expresó: “Pido perdón, si cometí algún error fue sin intención”.

Su defensa remarcó que el acusado no tenía antecedentes de violencia ni intención de dañar, y solicitó su absolución.

Las posibles penas y los antecedentes del caso

buzali.jpeg Durante el juicio, Buzali reiteró que no actuó con intención de matar y que todo ocurrió en un contexto de confusión y tensión.

El fiscal de juicio solicitó una condena de seis años de prisión efectiva, mientras que el abogado de uno de los damnificados pidió ocho años de cárcel.

Tras el hecho, Buzali fue detenido y permaneció dos años en prisión, hasta que obtuvo el beneficio de la domiciliaria. En ese momento, informes psicológicos y psiquiátricos concluyeron que no presentaba patologías ni indicadores de peligrosidad.

Más allá del fallo, el caso se convirtió en un símbolo de una problemática mayor: qué ocurre cuando una víctima de un delito decide actuar por cuenta propia y termina involucrada en un hecho aún más grave.

La decisión del tribunal no solo definirá la responsabilidad penal de Buzali, sino que también marcará un precedente en torno a los límites de la reacción frente a un delito.