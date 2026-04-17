La Justicia respondió al pedido de excarcelación de Lucas Pertossi por el crimen de Báez Sosa: los fundamentos

La postura de la Fiscalía

En la misma línea, la Fiscalía de Juicio N°8 se había opuesto al beneficio. El fiscal Juan Manuel Dávila argumentó que no se trata de una pena anticipada, ya que el juicio se realizó, la sentencia fue dictada y confirmada por instancias superiores, como el Suprema Corte bonaerense, y solo resta la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La querella, representada por Fernando Burlando y Fabián Améndola, también rechazó el pedido. Los abogados de la familia de la víctima sostuvieron que el “plazo razonable” debe evaluarse en función de la complejidad del expediente y la conducta de las partes, y que la condena ya dictada justifica la continuidad de la detención.

En su fallo, el tribunal subrayó que el riesgo procesal persiste mientras no haya una definición de la Corte Suprema sobre los recursos pendientes. “El peligro de sustracción a la acción de la justicia arrecia cuando mayor es la certeza de ser destinatario de la sanción”, indicaron los magistrados.

La resolución fue notificada a las partes y a la Unidad Penal N°61 de Melchor Romero, donde Pertossi permanece alojado.

La declaración pública de Pertossi

En paralelo, en las últimas semanas el condenado volvió a expresarse públicamente desde la cárcel. En una entrevista, aseguró que la estrategia de defensa conjunta lo perjudicó y reiteró que no participó en la agresión.

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“Yo nunca lo toqué, pero nadie lo dijo. Yo no me peleaba. Lamentablemente, cosa que también me arrepiento, grababa”, sostuvo.