La Justicia respondió al pedido de excarcelación de Lucas Pertossi por el crimen de Báez Sosa: los fundamentos

La defensa oficial del joven, condenado a 15 años de prisión como partícipe secundario del homicidio, había planteado que la prisión preventiva excede el “plazo razonable” previsto por la ley. El planteo, presentado en febrero y ampliado a fines de marzo, destacó que Pertossi lleva más de seis años privado de su libertad sin condena firme. Además, estuvo respaldado por los abogados defensores del resto de los condenados.
Los jueces María Claudia Castro y Christian Ariel Rabaia desestimaron el pedido al considerar que la medida sigue siendo “razonable, necesaria e inevitable”. En su resolución, sostuvieron que la gravedad del hecho y la pena impuesta permiten inferir riesgo de fuga, en línea con lo establecido por el Código Procesal Penal bonaerense.
El tribunal también remarcó la "suma complejidad" del caso, tanto por la cantidad de imputados como por el volumen de prueba, y señaló que el proceso avanzó sin demoras injustificadas, más allá de los recursos presentados por las defensas.
La postura de la Fiscalía
En la misma línea, la Fiscalía de Juicio N°8 se había opuesto al beneficio. El fiscal Juan Manuel Dávila argumentó que no se trata de una pena anticipada, ya que el juicio se realizó, la sentencia fue dictada y confirmada por instancias superiores, como el Suprema Corte bonaerense, y solo resta la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La querella, representada por Fernando Burlando y Fabián Améndola, también rechazó el pedido. Los abogados de la familia de la víctima sostuvieron que el “plazo razonable” debe evaluarse en función de la complejidad del expediente y la conducta de las partes, y que la condena ya dictada justifica la continuidad de la detención.
En su fallo, el tribunal subrayó que el riesgo procesal persiste mientras no haya una definición de la Corte Suprema sobre los recursos pendientes. “El peligro de sustracción a la acción de la justicia arrecia cuando mayor es la certeza de ser destinatario de la sanción”, indicaron los magistrados.
La resolución fue notificada a las partes y a la Unidad Penal N°61 de Melchor Romero, donde Pertossi permanece alojado.
La declaración pública de Pertossi
En paralelo, en las últimas semanas el condenado volvió a expresarse públicamente desde la cárcel. En una entrevista, aseguró que la estrategia de defensa conjunta lo perjudicó y reiteró que no participó en la agresión.
“Yo nunca lo toqué, pero nadie lo dijo. Yo no me peleaba. Lamentablemente, cosa que también me arrepiento, grababa”, sostuvo.