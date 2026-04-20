Salud mental y "hojarasca": el Gobierno define un cronograma para avanzar con esas leyes en el Congreso

La oposición cuestiona el proyecto oficial al señalar que la norma actual garantiza el derecho a la protección de la salud mental con un enfoque de derechos humanos, priorizando la decisión del paciente de no poder ser obligado a una internación que fue sustituida por atención comunitaria y la internación en hospitales generales.

La ley vigente prohíbe la creación de nuevos manicomios y promueve la sustitución de los actuales por dispositivos alternativos, enfocándose en la inclusión social y el trato digno, dejando la internación en centros psiquiátricos solo para casos de extrema gravedad.

Ley de Salud Mental. Captura X

"Partió de la idea de que internar era siempre una violación de derechos. El resultado: personas en crisis sin atención, médicos paralizados, y familias pidiendo ayuda sin que nadie pudiera dársela", arremetió.

El oficialismo destaca que uno de los principales cambios tiene que ver con que "vuelve el psiquiatra como figura central", mientras cuestiona que en "la ley actual lo equiparaba a cualquier otro integrante del equipo" médico.

En el caso del proyecto enviado el viernes a la Cámara de Diputados, donde ingresó este lunes formalmente, "exige un médico psiquiatra obligatorio en toda evaluación e internación". Ajmechet señaló que esa figura "parece obvia", pero "no lo era".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ajmechet/status/2046185785313861821?s=20&partner=&hide_thread=false El Ejecutivo mandó al Congreso un proyecto para reformar la ley de salud mental. Es una de las reformas más importantes que podemos votar este año. Y es, en parte, una deuda con las familias. Te cuento por qué.



1/ pic.twitter.com/9wsEUsakxZ — Sabrina Ajmechet (@ajmechet) April 20, 2026

En sus argumentos, el oficialismo señala que "el umbral para internar involuntariamente deja de ser una trampa" y recalifica la figura del “riesgo grave de daño para la vida o integridad física”, considerando antecedentes e ideación previa.

Otro de los puntos centrales de la modificación que intentará incluir el oficialismo a la ley radica en que "los hospitales psiquiátricos vuelven a ser legales como opción terapéutica".

"La ley anterior apuntaba a eliminarlos por dogma ideológico. Resultado: no había dónde internar a quienes más lo necesitaban", señala la diputada libertaria.

En tanto, el nuevo proyecto admite que un solo médico de urgencia puede ordenar una internación, algo vedado en la norma vigente, que establecía que solo podía ordenar esa instancia un equipo médico completo.

Mientras que hoy el alta médica es inmediata, en las modificaciones que pretende el Gobierno introducen "medidas de seguimiento post-alta por hasta 6 meses" y que el equipo pida al juez medidas de protección mientras el paciente se reintegra", entre otros puntos destacados por los diputados del oficialismo.

¿Cómo sigue el debate en el Congreso?

Karina Milei, Manuel Adorni y Diego Santilli encabezaron la foto con el bloque de senadores de LLA, luego de la jura y en medio de un primer cruce entre Bullrich y Villarruel. Foto LLA.

Luego de que el proyecto ingresar al Congreso formalmente este lunes, Patricia Bullrich tenía previsto convocar a reuniones de bloques aliados esta semana para definir el cronograma.

Según confiaron fuentes parlamentarias a A24.com, la prioridad esta semana en Diputados será cerrar el debate de la Ley Hojarasca, el proyecto de Sturzenegger que plantea eliminar unas 70 leyes y regulaciones y fusionar organismos del Estado.

El oficialismo espera conseguir dictamen de comisión este martes 21 de abril y, de llegar a consenso con la oposición dialoguista, votarla en la sesión este miércoles 22.

Por el momento, lo más importante de la semana es la reunión de bloque del martes a las 18, donde se va a terminar de ordenar la estrategia y el plenario por la Ley de Hojarasca.

En función de eso, no se descarta que se convoque a sesión especial el miércoles, aunque todavía no está citada, admitieron las fuentes. Además, en Diputados la oposición impone su propia agenda.

El martes a partir de las 11 fue convocada la comisión de Asuntos Cooperativos para analizar la situación del sector y el alcance de impuestos.

A las 11 continuará el plenario de PyMES y Comercio con CAME, exponiendo sobre el panorama productivo, y a las 14.30 se reunirá la comisión de Deportes para analizar proyectos varios.

La agenda en Diputados continuará a las 16.30 con otra reunión de la comisión de Obras Públicas para designar autoridades y revisar obras paralizadas, y a las 18 se reunirán los bloques.

El miércoles a las 10 se reúne Cultura para designar autoridades y queda abierta la posibilidad de hacer una sesión especial dependiendo de cómo avance la ley Hojarasca. El jueves a las 11 se reúne la comisión de Economía con empresas y trabajadores para exponer sobre empleo y situación económica.