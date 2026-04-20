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Condenaron a Felipe Pettinato por incendio culposo seguido de muerte: por qué no irá a la cárcel

Felipe Pettinato recibió tres años de prisión en suspenso por incendio culposo seguido de muerte; la querella había pedido 15 años.

20 abr 2026, 13:34
Felipe Pettinato 2
Felipe Pettinato 2

Felipe Pettinato fue condenado este lunes por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14 a tres años de prisión en suspenso por el delito de incendio culposo seguido de muerte. La sentencia se dictó luego de que no pudiera comprobarse la intencionalidad de su accionar, pese a que la querella había solicitado una pena de 15 años de cárcel.

Además, el fallo incluyó condiciones específicas: deberá continuar con sus tratamientos por adicciones y fijar un domicilio, en el marco de una resolución que evita el cumplimiento efectivo de la pena en prisión.

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La condena se dictó en concurso real con otra previa de nueve meses en suspenso por abuso simple de una menor de 15 años, unificando así ambos hechos.

El juicio oral se extendió durante mes y medio y contó con más de 15 testigos. En la última audiencia, Pettinato tuvo la posibilidad de dar su versión, pero eligió guardar silencio.

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Cómo fue la reacción de Roberto Pettinato ante la causa por homicidio de Felipe

Días atrás, en Puro Show (El Trece), Roberto Pettinato eligió hablar sobre el juicio que atraviesa su hijo Felipe por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo. Fiel a su estilo directo, lanzó una definición tajante: “Debe salir absuelto. No hay pruebas”.

El conductor y músico recordó lo que vio en las audiencias: “El juicio estuve la vez pasada, me parece que uno tiene que decir las cosas como son. Si están las pruebas, fuck... Salió en Clarín el fiscal diciendo, sinceramente: 'Debo reconocer que no encontré las pruebas, que no están las pruebas'”.

En su relato, Pettinato también reconoció el vínculo que unía a Felipe y Rodrigo: “Es verdad que fueron compañeros de consumo y cuando pasan esas cosas suelen suceder accidentes. A veces pienso y digo, y si hubiese sido al revés, ¿y si era Felipe el que se moría’”.

Sobre el presente de su hijo, agregó: "Él está súper bien, muy tranquilo, siempre estuvo súper bien y muy tranquilo. Yo también le decía: '¿Vos estás bien?' Y él me decía: 'Sí, estoy bien porque yo no sé qué pasó', y no sabe qué pasó esa noche en su totalidad“. En ese sentido, explicó que Felipe aún no declaró: “Por eso no declara y tampoco está en condiciones, él sigue haciendo terapia, va a una clínica”.

Finalmente, se refirió al futuro y fue categórico: “Yo creo que Felipe debe salir absuelto y su vida va a continuar como sería si esto te pasara a vos o a mí, no vamos a ser felices nunca más”.

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