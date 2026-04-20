Se conoció el veredicto contra Felipe Pettinato: la sorprendente decisión del comediante en la audiencia final
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14 dio a conocer el veredicto en el juicio contra Felipe Pettinato por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo en un incendio ocurrido en 2022.
Se conoce el veredicto contra Felipe Pettinato. (Foto: archivo)
Este lunes se conoció el veredicto. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°14 definió la responsabilidad de Felipe Pettinato por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo, ocurrida en mayo de 2022 durante un incendio en su departamento del barrio porteño de Belgrano. El comediante y streamer fue condenado a tres años de prisión en suspenso, pero no irá preso.
La pena fue dictada por los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle, quienes consideraron que el acusado es "autor material y penalmente responsable de incendio culposo seguido de muerte", en concurso real con la pena de "abuso sexual simple" que recibió en abril de 2024.
Pettinato llegó a esta instancia acusado de estrago doloso seguido de muerte, un delito que contemplaba penas de hasta 20 años de prisión. Sin embargo, la Fiscalía había planteado una hipótesis alternativa: que se trató de un accidente, con un pedido de 4 años y 7 meses de cárcel. La querella, en cambio, exigía una condena de 15 años, mientras que la defensa pidió la absolución.
Embed
Un veredicto clave tras un juicio cargado de tensión
La audiencia final comenzó de manera virtual a las 9 horas de este lunes y, como en todo el proceso, Pettinato optó por el silencio. “No voy a hablar ante el veredicto”, dijo cuando el tribunal le ofreció pronunciar sus últimas palabras.
Con más de 15 testigos y siete audiencias, el juicio se centró en una pregunta crucial: cómo se originó el fuego que terminó con la vida del médico.
El incendio en un departamento de Belgrano que terminó en tragedia
El hecho ocurrió en la madrugada del 16 de mayo de 2022, en un departamento de la calle Aguilar. Allí, Rodrigo -neurólogo y amigo del acusado- murió tras sufrir quemaduras en el 90% de su cuerpo.
La autopsia reveló un dato determinante: el médico estaba vivo cuando comenzó el incendio y se encontraba bajo los efectos del psicofármaco zolpidem.
Las pericias descartaron fallas eléctricas o un accidente doméstico. En cambio, señalaron que el fuego se inició con una “llama libre”, posiblemente generada por un encendedor o fósforo, y que un aerosol presente en el lugar pudo haber intensificado las llamas.
Pruebas, dudas y versiones enfrentadas
En la escena, los investigadores encontraron botellas rotas, fósforos parcialmente quemados y un encendedor que apenas producía chispa. Para la querella, estos elementos refuerzan la hipótesis de un hecho intencional.
El abogado de la familia sostuvo que Pettinato no hizo nada para salvar a Rodrigo, mientras que el fiscal Fernando Klappenbach consideró que no pudo probarse la intencionalidad y que el acusado pudo haber intentado salvarlo sin éxito.
En sus alegatos, el fiscal planteó que Pettinato “manipuló de manera negligente un encendedor tipo Zippo”, lo que habría provocado el incendio de forma accidental.
Una relación atravesada por el consumo
Otro de los ejes del juicio fue el vínculo entre ambos. Según la familia de la víctima, Rodrigo había ayudado a Pettinato en su tratamiento por adicciones e incluso lo había alojado en su casa en el pasado.
El análisis toxicológico reveló que ambos habían consumido metilfenidato, un estimulante. Además, se incorporaron mensajes que daban cuenta de encuentros vinculados al consumo de sustancias.
El día del hecho, Rodrigo había ido al departamento de Pettinato para realizar una conferencia virtual, ya que no contaba con buena conexión en su domicilio.
Las penas en juego contra Felipe Pettinato
La Fiscalía solicitó 4 años y 7 meses de prisión efectiva, a los que se sumarían 9 meses en suspenso por una condena previa de Pettinato por abuso sexual simple. La querella, encabezada por la madre del neurólogo -de 81 años-, reclama 15 años de cárcel y una condena ejemplar. Ambas partes coincidieron en que, si hay condena, el acusado debería quedar detenido una vez que el fallo quede firme.