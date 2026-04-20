Bajo perfil y carreras propias: a qué se dedican Florencia y Micaela, las hijas de Luis Brandoni

luis brandoni, bianchi y sus hijas pequeñas

Ese núcleo familiar se amplió con la llegada de sus nietos -Olivia, Catalina, Macarena y Tomás-, quienes también fueron parte fundamental de su día a día.

Así, Florencia y Micaela, con bajo perfil pero presencia constante, se convirtieron en pilares de la vida del actor, el círculo íntimo que él mismo destacaba como lo más importante.

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Qué contó Carlos Rottemberg de los difíciles últimos días de Luis Brandoni

Luis Brandoni falleció en la madrugada del lunes 20 de abril, a los 86 años, tras permanecer internado durante una semana en el Sanatorio Güemes. El actor había sufrido un accidente doméstico que complicó su salud y finalmente derivó en su partida.

Carlos Rottemberg, productor de la obra Quién es quién que Brandoni compartía con Soledad Silveyra, dialogó con Antonio Laje en Otra mañana (A24) y relató cómo fueron los últimos días del artista, además de destacar la enorme huella que dejó en el espectáculo argentino.

"Fue el último primer actor de una generación increíble por eso desde lo público se toma así por eso esta respuesta que tuvo de la audiencia su fallecimiento", señaló Rottemberg, subrayando la magnitud de su figura. El empresario confirmó también que la despedida será este lunes en la Legislatura Porteña, donde se le rendirá homenaje.

Respecto a su internación, el productor detalló: "Hubo dos etapas esta semana: el accidente doméstico fue el sábado 11 en su casa y efectivamente fue un hematoma subdural donde se suponía que iba a ir descomprimiéndose con el correr de los días. De hecho el domingo estaba bien".

Sin embargo, el cuadro se agravó con el correr de los días. Rottemberg recordó: "Y el miércoles hizo un giro sorpresivo. Esta madrugada, mientras no podía dormir, escribí una carta abierta donde confesaba que cuando el miércoles ya no me conoció hice silencio por respeto a él primero y a la familia. En la mitad de la semana hubo un cambio de cuadro y sábado y domingo ya era irreversible".