Diego Peretti arrasa en Netflix con la mejor serie argentina de los últimos años

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La investigación judicial para esclarecer el crimen avanzó en paralelo. Cada episodio reveló nuevas pistas, pero también abrió interrogantes más profundos. Nada fue lo que pareció en un principio.

Según el resumen oficial de Netflix: "Un líder religioso asume la candidatura presidencial de Argentina tras un asesinato, mientras la fiscalía busca desenmarañar la verdad".

El elenco de El Reino con Diego Peretti

El impacto de la serie no se explicó solo por su guion. El elenco aportó una solidez que terminó de consolidar el éxito. Junto a Diego Peretti, participaron figuras reconocidas como Chino Darín, Nancy Dupláa, Joaquín Furriel, Peter Lanzani, Mercedes Morán, Vera Spinetta, Nico García Hume, Victoria Almeida y Santiago Korovsky. Cada uno construyó personajes con matices.

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Además, la dirección estuvo a cargo de Marcelo Piñeyro y la creación se desarrolló junto a Claudia Piñeiro. Ambos lograron una narrativa sólida, con ritmo y profundidad.

Cuántas temporadas tiene El Reino en Netflix

La serie contó con dos temporadas, sumando un total de 14 episodios. Desde el inicio, la historia mantuvo un tono oscuro y atrapante. No hubo capítulos de relleno. Cada escena aportó información clave para entender el entramado general.

En la primera temporada se presentó el conflicto principal. El asesinato, la candidatura y las primeras sospechas. En la segunda, la trama se expandió. Los personajes evolucionaron y las consecuencias de sus decisiones comenzaron a hacerse evidentes.

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El ritmo fue otro de los puntos fuertes. La narrativa avanzó sin pausas innecesarias, lo que facilitó el formato maratón. Muchos espectadores eligieron verla completa en pocos días.

Por qué sigue siendo una serie ideal para maratonear

A pesar del paso del tiempo desde su estreno, la serie volvió a posicionarse como una opción recomendada dentro de Netflix. Su duración, la intensidad de la trama y la calidad de las actuaciones la convierten en una elección segura para quienes buscan un thriller diferente.

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El boca en boca y las recomendaciones en redes sociales impulsaron su regreso a las tendencias. Muchos usuarios destacaron su capacidad para atrapar desde el primer episodio.

Además, el interés por las historias políticas y los dramas complejos sigue en crecimiento. En ese escenario, El Reino encontró un lugar destacado.

Tráiler oficial de El Reino en Netflix