Diego Peretti arrasa en Netflix con la mejor serie argentina de los últimos años
Esta serie argentina de Netflix con Diego Peretti combina drama, política y religión, y vuelve a ser tendencia en la plataforma de streaming.
Diego Peretti arrasa en Netflix con la mejor serie argentina de los últimos años. (Foto: Archivo)
Una serie argentina de Netflix, protagonizada porDiego Peretti, se convirtió en una de las propuestas más impactantes dentro del catálogo de la plataforma. Desde su estreno, logró captar la atención del público por su mezcla de thriller político, drama psicológico y tensión constante. Se trata de El Reino, una producción que entretuvo y también generó debate por los temas que abordó.
La historia no tardó en posicionarse entre las más vistas. Su narrativa intensa, sumada a un elenco de primer nivel, hizo que muchos espectadores la eligieran para maratonear en pocos días. Con dos temporadas disponibles y episodios que rondaron entre los 45 y 55 minutos, la serie ofreció una experiencia inmersiva desde el primer capítulo.
De qué trata El Reino, la serie en Netflix
Todo comenzó con un hecho que marcó el rumbo de la historia. Durante el cierre de campaña de una fórmula presidencial, el candidato a vicepresidente fue asesinado frente a una multitud. El impacto fue inmediato. La escena no solo generó conmoción social, sino que también desató una cadena de decisiones políticas que cambiarían el destino de los protagonistas.
En ese contexto, Emilio Vázquez Pena, interpretado por Diego Peretti, pasó a ocupar un lugar inesperado. Pastor evangélico y figura con creciente influencia, terminó siendo elegido como reemplazo en la candidatura. A partir de ese momento, la serie se adentró en un terreno complejo donde el poder, la fe y los intereses personales comenzaron a entrelazarse.
La investigación judicial para esclarecer el crimen avanzó en paralelo. Cada episodio reveló nuevas pistas, pero también abrió interrogantes más profundos. Nada fue lo que pareció en un principio.
Según el resumen oficial de Netflix: "Un líder religioso asume la candidatura presidencial de Argentina tras un asesinato, mientras la fiscalía busca desenmarañar la verdad".
El elenco de El Reino con Diego Peretti
El impacto de la serie no se explicó solo por su guion. El elenco aportó una solidez que terminó de consolidar el éxito. Junto a Diego Peretti, participaron figuras reconocidas como Chino Darín, Nancy Dupláa, Joaquín Furriel, Peter Lanzani, Mercedes Morán, Vera Spinetta, Nico García Hume, Victoria Almeida y Santiago Korovsky. Cada uno construyó personajes con matices.
Además, la dirección estuvo a cargo de Marcelo Piñeyro y la creación se desarrolló junto a Claudia Piñeiro. Ambos lograron una narrativa sólida, con ritmo y profundidad.
Cuántas temporadas tiene El Reino en Netflix
La serie contó con dos temporadas, sumando un total de 14 episodios. Desde el inicio, la historia mantuvo un tono oscuro y atrapante. No hubo capítulos de relleno. Cada escena aportó información clave para entender el entramado general.
En la primera temporada se presentó el conflicto principal. El asesinato, la candidatura y las primeras sospechas. En la segunda, la trama se expandió. Los personajes evolucionaron y las consecuencias de sus decisiones comenzaron a hacerse evidentes.
El ritmo fue otro de los puntos fuertes. La narrativa avanzó sin pausas innecesarias, lo que facilitó el formato maratón. Muchos espectadores eligieron verla completa en pocos días.
Por qué sigue siendo una serie ideal para maratonear
A pesar del paso del tiempo desde su estreno, la serie volvió a posicionarse como una opción recomendada dentro de Netflix. Su duración, la intensidad de la trama y la calidad de las actuaciones la convierten en una elección segura para quienes buscan un thriller diferente.
El boca en boca y las recomendaciones en redes sociales impulsaron su regreso a las tendencias. Muchos usuarios destacaron su capacidad para atrapar desde el primer episodio.
Además, el interés por las historias políticas y los dramas complejos sigue en crecimiento. En ese escenario, El Reino encontró un lugar destacado.