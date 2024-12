La fuerte denuncia de la familia de la esposa del "Negro" Cáceres que complicó al ex jugador

“Ella era una mujer que creía mucho en Dios, una mujer muy fuerte, a pesar de lo que pasó en su vida”, señaló su prima, quien reveló que se enteró de lo que pasó por la televisión y se acercó al lugar para tener mayor información.

Por último, expresó: “Me afectó muchísimo, porque yo no me la esperaba y aparte estoy segura de que ella no habría hecho eso. No fue ella, lo hicieron y se tiene que investigar”. Y cerró indicando que quiere saber quién es responsable de esta muerte.

En tanto, su hermano denunció: "Vivía hostigándola, maltratándola. Le daba mucho alcohol. Quiero denunciar un femicidio".

"Sabemos que la mataron, ella no haría algo así. La policía no nos deja entrar por protocolo", agregó otro de los hermanos de Raquel.

Según se conoció, el sábado pasado Raquel Candía se había mudado a este edificio y había sido presentada como la pareja de Cáceres. Según testigos, unas horas antes de la caída se escucharon gritos y se vio el cuerpo caer desde el séptimo piso.

Detalles de la muerte de la pareja del "Negro" Cáceres

Al momento del hecho, en la unidad se encontraban únicamente la víctima y Cáceres, por lo que intentan determinar cómo fue que se produjo la caída. En principio, los investigadores manejan tres hipótesis principales: femicidio, suicidio o accidente.

La causa es investigada por el fiscal de Homicidios de La Matanza, Carlos Arribas, quien este lunes estuvo en el lugar del hecho supervisando la labor de los peritos de la Policía Científica de la Policía Bonaerense.

El fiscal habló con la prensa en la puerta de la casa de Cáceres sobre los trabajos que se realizaron en el departamento, donde señaló que estaba “todo relevado”.

“No descartamos ninguna hipótesis, es muy prematuro. Trabajamos sobre el escenario del hecho. No tenemos nada sobre una tercera persona”, señaló Arribas, quien aclaró que el ex futbolista por ahora no fue interrogado y se podría esperar para la semana su palabra.

Fernando Cáceres: un testimonio de resiliencia

En una emotiva entrevista con Guillermo Andino para América Noticias, Fernando Cáceres, exfutbolista argentino, abrió las puertas de su hogar para compartir su historia de supervivencia. Tras el trágico incidente del 1 de noviembre de 2009, donde fue víctima de un violento asalto que lo dejó al borde de la muerte.

A pesar del trauma sufrido y la gravedad de sus heridas, logró recuperarse contra todo pronóstico. Durante la entrevista, Cáceres recordó aquella fatídica noche lluviosa y oscura, donde sólo escuchó poco más que el sonido de disparos y ambulancias.

Sorprendentemente, a pesar del dolor infligido por sus atacantes, dos de los cuales eran menores, Cáceres no guarda rencor ni busca venganza. "Prácticamente están condenados", afirmó con serenidad, subrayando su capacidad para perdonar y seguir adelante con su vida.