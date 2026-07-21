Se conocieron los resultados de la autopsia de Norma Tula

Uno de los datos que más impactó a quienes siguen de cerca el caso fue la cantidad de heridas detectadas durante la autopsia. De acuerdo con las pericias, Norma presentaba más de 60 puñaladas, distribuidas en distintas partes del cuerpo.

Los especialistas también determinaron un elemento que podría resultar clave para la investigación: varias de esas heridas habrían sido provocadas cuando la víctima ya había fallecido, un aspecto que será analizado por los fiscales para intentar reconstruir el comportamiento del agresor durante el ataque.

Este tipo de lesiones posteriores al fallecimiento suele ser considerado por los investigadores como un dato relevante dentro del análisis criminalístico, ya que puede aportar información sobre la dinámica del hecho y el nivel de violencia desplegado durante la agresión.

Con estos nuevos elementos, el expediente continúa avanzando mientras la Fiscalía espera el resultado de otras medidas probatorias que todavía permanecen pendientes.

Si bien trascendió que el joven detenido habría reconocido su participación en el crimen ante personas de su entorno, esa situación aún deberá ser evaluada dentro del proceso judicial.

Por el momento, las autoridades continúan reuniendo declaraciones testimoniales, informes periciales y distintas evidencias que permitan reconstruir cronológicamente lo ocurrido dentro de la vivienda donde fue encontrada la víctima.

Los investigadores buscan establecer con exactitud qué ocurrió durante las horas previas al crimen, cuánto tiempo permaneció la mujer dentro de la casa antes de ser encontrada y cuál fue el recorrido realizado posteriormente por el principal sospechoso.

En ese contexto, la hipótesis de un matricidio sigue siendo la principal línea de investigación, aunque desde la Fiscalía mantienen abiertas todas las diligencias necesarias antes de formular nuevas definiciones procesales.

Uno de los testimonios más importantes incorporados a la causa fue el de Soledad, sobrina de Norma Varela Tula, quien relató los movimientos que observó durante el día en que ocurrió el crimen.

Según declaró ante los investigadores, cerca de las 12.45 escuchó una fuerte discusión proveniente de la vivienda donde residían la víctima y su hijo. Los gritos llamaron su atención, aunque en ese momento no imaginó el desenlace que tendría esa situación.

La mujer explicó que aproximadamente 45 minutos después, alrededor de las 13.30, vio salir a Joaquín corriendo del domicilio.

Ese movimiento fue uno de los primeros indicios temporales que permitió a los investigadores comenzar a reconstruir la línea de tiempo de los hechos.

El relato de la sobrina no terminó allí. Durante su declaración sostuvo que, más tarde, un conocido del joven le comentó que el acusado había llegado hasta su vivienda con la ropa manchada de sangre y una lesión visible en una de sus manos.

Siempre según ese testimonio, el muchacho le habría confesado que había matado a su madre.

Aunque esa manifestación deberá ser valorada judicialmente dentro del expediente, los investigadores consideran que constituye un elemento de interés que se suma al resto de las pruebas recolectadas hasta el momento.

Ese mismo hombre habría sido quien, horas después, alertó a la familia sobre la posibilidad de que hubiera ocurrido un hecho de extrema gravedad dentro de la vivienda de Norma.

Fue entonces cuando Soledad decidió dirigirse hasta la casa de su tía para verificar qué estaba sucediendo.

Al ingresar al inmueble, la joven encontró un escenario completamente alterado, con distintos objetos fuera de lugar y evidentes señales de que dentro de la vivienda se había producido un fuerte enfrentamiento.

Según describió en su declaración, el interior de la casa presentaba un importante desorden compatible con un intenso forcejeo previo al crimen.

Mientras recorría las distintas habitaciones en busca de su familiar, observó que una de las puertas permanecía cerrada con llave.

Finalmente logró abrir ese ambiente y realizó el hallazgo que terminó de confirmar sus peores sospechas.

Norma Varela Tula se encontraba tendida sobre el piso, sin signos vitales y con múltiples heridas de gravedad.

Las lesiones visibles en el rostro y en diferentes partes del cuerpo coincidían con la violencia del ataque que, horas más tarde, sería ratificada por el informe elaborado por los especialistas del Cuerpo Interdisciplinario Forense.

El descubrimiento dio origen a un amplio operativo policial y judicial que permitió preservar la escena para el trabajo de los peritos.

Desde ese momento comenzaron las tareas de levantamiento de rastros, fotografías, secuestro de elementos de interés y toma de declaraciones a vecinos y familiares.

Cada una de esas actuaciones pasó a integrar el expediente que ahora analiza la Fiscalía.

Mientras tanto, los especialistas continúan examinando los distintos indicios obtenidos dentro de la vivienda para determinar cómo se desarrolló el ataque y si existieron otros elementos que puedan aportar información relevante para la investigación.

Las pericias también incluyen análisis sobre manchas hemáticas, objetos secuestrados en el lugar y otros estudios técnicos destinados a reconstruir el recorrido realizado por el agresor dentro de la casa.

En paralelo, los investigadores trabajan sobre los antecedentes familiares y las relaciones entre la víctima y el principal acusado para establecer si existían conflictos previos que puedan ayudar a comprender el contexto en el que ocurrió el crimen.

Hasta el momento, la causa continúa bajo estricta reserva en varios de sus aspectos más sensibles, mientras los fiscales esperan nuevas pruebas científicas y testimoniales antes de avanzar con las próximas etapas del proceso.

El caso provocó una profunda conmoción en Catamarca, donde vecinos y allegados de la víctima siguen con atención cada novedad relacionada con la investigación.

La violencia del hecho, sumada a la hipótesis de que el presunto agresor sería el propio hijo de la mujer, generó un fuerte impacto social y reavivó el debate sobre los casos de violencia intrafamiliar que terminan en tragedias.

Por ahora, el informe de autopsia representa una de las pruebas más importantes incorporadas al expediente, ya que permitió establecer la causa médica del fallecimiento y confirmar la extrema violencia ejercida durante el ataque.

Sin embargo, la investigación todavía se encuentra en desarrollo y serán las próximas diligencias judiciales las que definirán el rumbo definitivo de la causa y la situación procesal del joven detenido, mientras la Justicia intenta esclarecer cada detalle de uno de los crímenes que más conmoción provocó en Catamarca durante las últimas semanas.