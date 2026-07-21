Quién era el cabo de la Policía Federal asesinado por motochorros en un intento de robo

Quién era el policía que fue asesinado por ladrones en Loma Hermosa. (Foto: redes sociales)

Tras el crimen, los delincuentes escaparon con la moto de la víctima. Sin embargo, uno de los sospechosos fue detenido poco después gracias al seguimiento realizado a través de las cámaras de seguridad de la zona.

La investigación comenzó en la Comisaría 5ª de Tres de Febrero y posteriormente quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 1 del Departamento Judicial de San Martín.

Quién era Cristian Alberto Gerez

Aunque era oriundo de Santiago del Estero, donde aún vive parte de su familia, Cristian Alberto Gerez residía desde hacía varios años en la provincia de Buenos Aires junto a su pareja y su hija menor de edad.

Fuentes de la investigación indicaron que egresó de la Escuela de Policía en 2016 y desde entonces desarrolló toda su carrera dentro de la Policía Federal Argentina. Al momento de su muerte prestaba servicio en la División Redes Exteriores, dependiente de la Superintendencia de Comunicaciones.

El dolor de su familia y el mensaje de la Policía Federal

La muerte del cabo provocó una profunda conmoción entre sus familiares, amigos y compañeros de fuerza. Su hermana, Maru Díaz, lo despidió con un emotivo mensaje publicado en Facebook: "No entiendo, Dios, por qué te llevaste a mi hermano. El dolor es muy fuerte", escribió.

Más tarde compartió el comunicado difundido por la Policía Federal Argentina, en el que la institución expresó sus condolencias por el fallecimiento del efectivo. "Acompañamos a sus familiares, amigos y camaradas en este difícil momento, elevando una plegaria por su eterno descanso", señalaron desde la fuerza.