Video: así dos motochorros asesinaron a un policía que intentó resistirse a un robo

Uno de los delincuentes, que viajaba como acompañante, descendió armado y se dirigió hacia Gerez. Según la reconstrucción preliminar, el atacante habría realizado primero un disparo al aire para intimidarlo.

El efectivo bajó de su motocicleta y comenzó a retroceder con las manos levantadas. En un primer momento, la víctima pareció acatar las exigencias de los ladrones y alejarse del vehículo.

Sin embargo, el delincuente armado lo persiguió para quitarle también sus pertenencias personales. En medio de esa situación, logró arrebatarle un bolso.

El policía intentó sacar su arma y recibió dos disparos

Mientras retrocedía, Gerez intentó extraer su arma reglamentaria de entre sus prendas. Al advertir el movimiento, el asaltante disparó contra él al menos dos veces.

El agente cayó gravemente herido sobre el asfalto y quedó tendido en la calle. Los delincuentes no se detuvieron para asistirlo: uno de ellos tomó la motocicleta de la víctima y ambos escaparon en dirección a la Ruta 8.

Durante la fuga, el tirador descartó el bolso que le había quitado al policía. La moto del efectivo, en cambio, fue robada y hasta el momento no había sido recuperada.

El cabo murió en el lugar

Vecinos que escucharon las detonaciones llamaron al 911. Minutos después llegaron efectivos de la Comisaría 5ª de Tres de Febrero, quienes encontraron al cabo inmóvil y con heridas de arma de fuego.

Personal del sistema de emergencias médicas constató que Gerez ya no presentaba signos vitales. El sector fue preservado para permitir el trabajo de los peritos y el levantamiento de rastros.

Los investigadores recolectaron vainas servidas y otros elementos que serán sometidos a estudios balísticos. También se revisan cámaras públicas y privadas ubicadas en las calles cercanas para reconstruir la ruta de escape.

El expediente de la Justicia investiga un homicidio en ocasión de robo, mientras la Policía bonaerense y distintas dependencias de la Policía Federal trabajan para encontrar a los responsables.