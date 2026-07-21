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Video: así dos motochorros asesinaron a un policía que intentó resistirse a un robo

Cristian Alberto Gerez, de 36 años, fue abordado por dos delincuentes cuando circulaba en moto por el partido bonaerense de Tres de Febrero. El agente intentó sacar su arma reglamentaria y recibió al menos dos disparos. El video.

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Video: así asesinaron a un cabo de la Policía Federal durante un robo en Loma Hermosa (Foto: captura de pantalla)

Video: así asesinaron a un cabo de la Policía Federal durante un robo en Loma Hermosa (Foto: captura de pantalla)

Un cabo de la Policía Federal Argentina fue asesinado a balazos por dos motochorros que lo interceptaron para robarle su motocicleta en la localidad bonaerense de Loma Hermosa, partido de Tres de Febrero. El ataque quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona y las imágenes son analizadas por los investigadores para intentar identificar a los responsables.

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La víctima fue identificada como Cristian Alberto Gerez, de 36 años, quien se desempeñaba en la División Redes Exteriores de la Superintendencia de Comunicaciones de la PFA.

El crimen ocurrió este lunes, alrededor de las 20.20, sobre la calle Mariquita Sánchez de Thompson, entre Gabino Ezeiza y Río Bermejo. Gerez circulaba en su moto cuando fue sorprendido por dos delincuentes que se desplazaban en otro vehículo similar y llevaban los cascos colocados.

El ataque quedó registrado por una cámara de seguridad

La secuencia completa fue captada por una cámara instalada en las inmediaciones. En las imágenes se observa cómo los asaltantes se colocan a la par del policía y lo obligan a detenerse.

Uno de los delincuentes, que viajaba como acompañante, descendió armado y se dirigió hacia Gerez. Según la reconstrucción preliminar, el atacante habría realizado primero un disparo al aire para intimidarlo.

El efectivo bajó de su motocicleta y comenzó a retroceder con las manos levantadas. En un primer momento, la víctima pareció acatar las exigencias de los ladrones y alejarse del vehículo.

Sin embargo, el delincuente armado lo persiguió para quitarle también sus pertenencias personales. En medio de esa situación, logró arrebatarle un bolso.

El policía intentó sacar su arma y recibió dos disparos

Mientras retrocedía, Gerez intentó extraer su arma reglamentaria de entre sus prendas. Al advertir el movimiento, el asaltante disparó contra él al menos dos veces.

El agente cayó gravemente herido sobre el asfalto y quedó tendido en la calle. Los delincuentes no se detuvieron para asistirlo: uno de ellos tomó la motocicleta de la víctima y ambos escaparon en dirección a la Ruta 8.

Durante la fuga, el tirador descartó el bolso que le había quitado al policía. La moto del efectivo, en cambio, fue robada y hasta el momento no había sido recuperada.

El cabo murió en el lugar

Vecinos que escucharon las detonaciones llamaron al 911. Minutos después llegaron efectivos de la Comisaría 5ª de Tres de Febrero, quienes encontraron al cabo inmóvil y con heridas de arma de fuego.

Personal del sistema de emergencias médicas constató que Gerez ya no presentaba signos vitales. El sector fue preservado para permitir el trabajo de los peritos y el levantamiento de rastros.

Los investigadores recolectaron vainas servidas y otros elementos que serán sometidos a estudios balísticos. También se revisan cámaras públicas y privadas ubicadas en las calles cercanas para reconstruir la ruta de escape.

El expediente de la Justicia investiga un homicidio en ocasión de robo, mientras la Policía bonaerense y distintas dependencias de la Policía Federal trabajan para encontrar a los responsables.

En pocas palabras

  • Policía Federal: Un cabo fue asesinado a balazos por dos motochorros en Loma Hermosa, partido de Tres de Febrero.
  • Fuga y Robo: Los delincuentes robaron la motocicleta de la víctima tras interceptarlo y dispararle.
  • Investigación: El ataque quedó registrado por cámaras de seguridad, y se analizan las imágenes para identificar a los responsables del homicidio.
Resumen generado por Thinkindot AI
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