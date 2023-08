La insólita teoría del caso Cecilia Strzyzowski sobre César Sena y su padre

“Entonces yo decía: ‘Ahí tenemos la trampa para ver: si no es el hijo, no hay vínculo; entonces no puede ser beneficiado con este dispositivo legal (de encubrimiento)’", agregó, aunque reconoció que este planteo podría haber sido lanzado como salvoconducto para Emerenciano.

Embed

De acuerdo a la prensa local, los dichos del letrado podrían traer nuevas pericias si es que el defensor Ricardo Osuna llegara a pedir una prueba genética de filiación paternal y si el propio Sena acepta someterse al estudio.

Consultado en el programa Andino y las Noticias, Gustavo Briend, otro de los abogados querellantes, afirmó: "No me consta y no sabía", en relación al tema.

Cómo sigue la causa por el crimen de Cecilia Strzyzowski

Días atrás, Arreguín decidió apartarse de la causa tras la filtración de un polémico audio donde Gloria Romero afirmaba: "Hay una cuestión de celos profesionales que se está poniendo en evidencia", en relación a la querella, compartida con Fernando Burlando.

En el mismo mensaje de WhatsApp, la madre de Cecilia Strzyzowski expresaba que "es muy probable que (Juan) Arregin sea desplazado de su cargo porque no va con lo que propone Burlando”.