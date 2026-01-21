La respuesta de un subcomisario que dio positivo de alcoholemia mientras manejaba un patrullero: "Vengo de un..."

Frente a esta situación, la agente a cargo del operativo le reprochó su accionar al advertir que se trataba de un móvil oficial. “Usted viene en un vehículo oficial, señor. ¿Usted es policía y está tomando alcohol?”, se escucha decir en el procedimiento, según indicaron fuentes del caso.

Tras conocerse el episodio, voceros policiales confirmaron que se iniciaron actuaciones administrativas contra García Acosta, al margen de las sanciones disciplinarias que puedan corresponderle por su conducta. “Se están tomando las medidas administrativas pertinentes”, señalaron desde la fuerza.

Como consecuencia del hecho, las autoridades también dispusieron modificaciones en el régimen de uso de los vehículos oficiales. A partir de ahora, los móviles quedarán asignados únicamente a los jefes de cada dependencia, con el objetivo de reforzar los controles internos y evitar situaciones similares.

Así disparaba al aire el policía que hirió a un vecino en Villa Crespo

Se conocieron en las últimas horas las imágenes del violento episodio protagonizado por un efectivo de la Policía Federal Argentina que disparó al menos 13 veces al aire e hirió a un vecino en el barrio porteño de Villa Crespo. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Fitz Roy y Muñecas y quedó registrado por vecinos de la zona.

El agresor fue identificado como Cristian Antonio Britez, cabo de la fuerza federal, quien descendió de su vehículo y comenzó a efectuar disparos de manera descontrolada. En los videos caseros difundidos que circularon en redes sociales y que mostraron en A24, se lo observa al agresor vaciando el cargador de su arma reglamentaria y luego intentando continuar los disparos desde atrás de una camioneta estacionada.

En una de las grabaciones, el policía aparece visiblemente alterado y, tras quedarse sin municiones, intenta resguardarse en la puerta de una vivienda de la cuadra. La secuencia generó momentos de extrema tensión entre los vecinos, que alertaron de inmediato a las autoridades.