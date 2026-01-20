Impactante video: así disparaba al aire el policía que hirió a un vecino en Villa Crespo
El cabo Cristian Antonio Britez tambaleó varias veces cuando el cargador se quedó sin balas y siguió gatillando. Las imágenes difundidas muestran lo impresionante del hecho.
Se conocieron en las últimas horas las imágenes del violento episodio protagonizado por un efectivo de la Policía Federal Argentina que disparó al menos 13 veces al aire e hirió a un vecino en el barrio porteño de Villa Crespo. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Fitz Roy y Muñecas y quedó registrado por vecinos de la zona.
El agresor fue identificado como Cristian Antonio Britez, cabo de la fuerza federal, quien descendió de su vehículo y comenzó a efectuar disparos de manera descontrolada. En los videos caseros difundidos que circularon en redes sociales y que mostraron en A24, se lo observa al agresor vaciando el cargador de su arma reglamentaria y luego intentando continuar los disparos desde atrás de una camioneta estacionada.
En una de las grabaciones, el policía aparece visiblemente alterado y, tras quedarse sin municiones, intenta resguardarse en la puerta de una vivienda de la cuadra. La secuencia generó momentos de extrema tensión entre los vecinos, que alertaron de inmediato a las autoridades.
Como consecuencia del ataque, un hombre resultó herido y fue asistido por personal del SAME, que lo trasladó al Hospital Durand. Según el parte médico, la víctima se encuentra fuera de peligro.
En el lugar del hecho, los investigadores secuestraron una pistola calibre 9 milímetros perteneciente al efectivo involucrado. La Justicia busca determinar ahora si el policía había consumido alcohol o estupefacientes, dado el estado de alteración que evidenció durante el episodio.
El miedo del barrio y el curso de la investigación
Uno de los testigos relató la secuencia en diálogo con A24: “Había llegado temprano, me quedé sentado esperando a que lleguen mis compañeros para abrir. En ese momento llega el auto a la esquina, da marcha atrás para estacionar, baja el hombre y me empieza a decir que me quede quieto. Cuando giro, ya me tenía apuntando”.
La investigación continúa en curso y se analizan las imágenes registradas por cámaras de seguridad y teléfonoscelulares para reconstruir con precisión lo ocurrido y determinar las responsabilidades del efectivo federal en el ataque armado que conmocionó a Villa Crespo.