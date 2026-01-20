Impactante video: así disparaba al aire el policía que hirió a un vecino en Villa Crespo. 

Embed

En el lugar del hecho, los investigadores secuestraron una pistola calibre 9 milímetros perteneciente al efectivo involucrado. La Justicia busca determinar ahora si el policía había consumido alcohol o estupefacientes, dado el estado de alteración que evidenció durante el episodio.

El miedo del barrio y el curso de la investigación

Uno de los testigos relató la secuencia en diálogo con A24: “Había llegado temprano, me quedé sentado esperando a que lleguen mis compañeros para abrir. En ese momento llega el auto a la esquina, da marcha atrás para estacionar, baja el hombre y me empieza a decir que me quede quieto. Cuando giro, ya me tenía apuntando”.

Uno de los testigos relató la secuencia en diálogo con A24.

La investigación continúa en curso y se analizan las imágenes registradas por cámaras de seguridad y teléfonos celulares para reconstruir con precisión lo ocurrido y determinar las responsabilidades del efectivo federal en el ataque armado que conmocionó a Villa Crespo.