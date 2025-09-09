Laferrere: intentaron asaltar a un policía, hubo un tiroteo con un delincuente muerto y ya hay un detenido

Embed

Cámaras de seguridad y análisis de la patente

La causa quedó en manos del fiscal Diego Rulli, de la UFI de Homicidios de La Matanza. Los investigadores lograron reconstruir la persecución mediante cámaras de seguridad, que mostraron cómo los asaltantes siguieron al policía varias cuadras antes de encerrarlo.

Uno de los elementos determinantes fue la patente del Chevrolet Onix, que había sido robado tres días antes en la zona de Dorrego por un grupo de cuatro delincuentes armados, con un modus operandi similar.

Gustavo Pérez tras ser detenido.

Gracias al trabajo de calle, los agentes identificaron a Gustavo Fabián Pérez, de 28 años, electricista registrado en ARCA y también residente de González Catán. Fue detenido cuando salía de su domicilio.

Qué cargos enfrenta el detenido

El fiscal imputó a Pérez por los delitos de robo en poblado y en banda agravado por el uso de arma, tentativa de homicidio y encubrimiento. La investigación sigue en curso para dar con los demás integrantes de la banda.