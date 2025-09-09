En vivo Radio La Red
Laferrere: intentaron asaltar a un policía, hubo un tiroteo con un delincuente muerto y ya hay un detenido

Los cómplices escaparon y dejaron atrás el cuerpo de su compañero, sin lograr concretar el robo. El sargento, ileso, volvió a su casa y llamó al 911 para denunciar lo ocurrido.

Intentaron asaltar a un policía, hubo un tiroteo con un delincuente muerto y ya hay un detenido. 

El fin de semana pasado, personal del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría de Laferrere detuvo a un hombre acusado de participar en un intento de robo comando a un sargento de la Policía Bonaerense, un hecho que terminó con un delincuente muerto a tiros. Toda la secuencia del asalto quedó registrada en cámaras de seguridad de la zona.

El episodio había ocurrido el jueves 4 de este mes, en la esquina de Russo y Calderón de la Barca, cuando cuatro delincuentes que se movían en un Chevrolet Onix blanco robado interceptaron al efectivo con el objetivo de robarle su Chevrolet Corsa.

El policía, de 36 años, reaccionó rápidamente y desató un tiroteo en plena calle. Como resultado, Cristian Alejandro Jiménez, de 25 años y oriundo de González Catán, murió en el lugar. Según registros laborales, hasta mayo de este año había trabajado en una empresa postal.

Los cómplices escaparon y dejaron atrás el cuerpo de Jiménez, sin lograr concretar el robo. El sargento, ileso, volvió a su casa y llamó al 911 para denunciar lo ocurrido.

Cámaras de seguridad y análisis de la patente

La causa quedó en manos del fiscal Diego Rulli, de la UFI de Homicidios de La Matanza. Los investigadores lograron reconstruir la persecución mediante cámaras de seguridad, que mostraron cómo los asaltantes siguieron al policía varias cuadras antes de encerrarlo.

Uno de los elementos determinantes fue la patente del Chevrolet Onix, que había sido robado tres días antes en la zona de Dorrego por un grupo de cuatro delincuentes armados, con un modus operandi similar.

Gustavo Pérez tras ser detenido.

Gracias al trabajo de calle, los agentes identificaron a Gustavo Fabián Pérez, de 28 años, electricista registrado en ARCA y también residente de González Catán. Fue detenido cuando salía de su domicilio.

Qué cargos enfrenta el detenido

El fiscal imputó a Pérez por los delitos de robo en poblado y en banda agravado por el uso de arma, tentativa de homicidio y encubrimiento. La investigación sigue en curso para dar con los demás integrantes de la banda.

