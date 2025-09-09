En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
La Plata
motochorros
Inseguridad

La Plata: un nene de 13 años quedó inconsciente mientras defendía a su mamá del ataque de motochorros

El menor recibió un fierro en la cabeza y la Justicia investiga si los delincuentes forman parte de una banda organizada que ya habría asaltado a otras víctimas en la zona.

Un violento robo tuvo lugar en la noche del domingo en el barrio de San Carlos. 

Un violento robo tuvo lugar en la noche del domingo en el barrio de San Carlos. 

Un violento asalto conmocionó al barrio San Carlos, en La Plata, cuando una mujer fue atacada por motochorros en la puerta de su casa y su hijo de 13 años terminó inconsciente tras intentar defenderla. El menor perdió el conocimiento por un fuerte golpe en la cabeza que le dieron los delincuentes y la Justicia investiga si los atacantes forman parte de una banda organizada que ya habría asaltado a otras víctimas en la zona.

Leé también "Volá...": la llamativa reacción tumbera por la muerte de un motochorro de 16 años en un robo
Los hechos transcurrieron en Avellaneda. (Foto: archivo)

El episodio ocurrió en la intersección de las calles 145 y 526, donde al menos cuatro delincuentes participaron del ataque. Dos de ellos abordaron a la mujer cuando llegaba a su domicilio: no solo la interceptaron, sino que la agredieron físicamente. En medio del caos, su hijo de 13 años intervino para protegerla y recibió un brutal golpe en la cabeza con un fierro, lo que lo dejó desmayado en el acto.

En ese contexto, una segunda moto con otros dos ladrones llegó en simultáneo y, aprovechando que madre e hijo estaban indefensos en el suelo, se llevó el auto familiar.

El portal 0221 detalló que, por el nivel de violencia ejercida y la forma en que se dividieron las tareas, los investigadores sospechan que fue un robo planificado por una banda delictiva organizada que podría estar involucrada en otros hechos similares en la zona.

112034_screenshot114
La Fiscal&iacute;a caratul&oacute; la causa como &ldquo;robo calificado y lesiones&rdquo;. (Foto: gentileza 0221)

La Fiscalía caratuló la causa como “robo calificado y lesiones”. (Foto: gentileza 0221)

La causa fue caratulada como “robo calificado y lesiones”, y la fiscalía trabaja sobre las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del lugar para intentar identificar a los agresores.

Qué se destaca del análisis de los sospechosos

El adolescente se recupera favorablemente, aunque continúa bajo control médico por el fuerte golpe recibido. La principal hipótesis apunta a que se trata de una banda organizada que viene operando en la zona.

Según trascendió, se analiza si los sospechosos realizaron tareas de vigilancia previa en la casa de la víctima. Además, las pesquisas evalúan si el robo de la moto fue el objetivo central o si los asaltantes buscaban ingresar al domicilio. La investigación continúa con relevamientos en la zona y la búsqueda de cámaras de seguridad.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
La Plata motochorros nene
Notas relacionadas
Persecución en Constitución: un taxi chocó a motochorros que huían tras un robo millonario
Violento ataque en Panamericana: motochorros balearon a un excampeón de TC durante un robo
Javier Milei reconoció la derrota, pero advirtió: "Vamos a acelerar y a profundizar el rumbo"

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar