La Plata: un nene de 13 años quedó inconsciente mientras defendía a su mamá del ataque de motochorros

112034_screenshot114 La Fiscalía caratuló la causa como “robo calificado y lesiones”. (Foto: gentileza 0221)

La causa fue caratulada como “robo calificado y lesiones”, y la fiscalía trabaja sobre las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del lugar para intentar identificar a los agresores.

Qué se destaca del análisis de los sospechosos

El adolescente se recupera favorablemente, aunque continúa bajo control médico por el fuerte golpe recibido. La principal hipótesis apunta a que se trata de una banda organizada que viene operando en la zona.

Según trascendió, se analiza si los sospechosos realizaron tareas de vigilancia previa en la casa de la víctima. Además, las pesquisas evalúan si el robo de la moto fue el objetivo central o si los asaltantes buscaban ingresar al domicilio. La investigación continúa con relevamientos en la zona y la búsqueda de cámaras de seguridad.