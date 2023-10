Los dolorosos mensajes de los amigos de la conductora del choque fatal en Acceso Oeste

accidente acceso oeste despedida.png

En esa línea, otra amiga posteó un video en sus historias junto a Flores y expresó: “Sigo sin poder creer que esto te pasó a vos. Estoy destrozada. Te voy a extrañar una locura, mi loca”.

Asimismo, recordó viejos tiempos y lamentó: “Nos quedaron muchas cosas pendientes, cosas que dos días atrás me decías que me ibas a contar cuando me vengas a ver”.

Una de las amigas que publicó en las primeras horas su dolor frente a la muerte de Stefanía volvió a manifestarse: “Abracen mucho siempre. El tiempo se va y las personas también”.

También se acumularon mensajes de despedida en una de sus últimas publicaciones en Instagram: “Todavía no puedo creerlo, que descanses en paz”, “Vuela alto” y “Q.E.P.D Stefi”.

“Me dejaste un vacío enorme, todavía no puedo entender que ya no estás. No encuentro las palabras para expresar mi dolor, no las hay. Te voy a extrañar todos los días. Descansa en paz”, escribió una amiga de Flores, la conductora del Peugeot 208 blanco.

En esa línea, reflexionó: “Realmente es difícil de explicar lo que siento en esos momentos. Nunca se queden con las ganas de decirle a la otra persona lo importantes que son para uno. Nunca se vayan a dormir tristes o enojados, tampoco se alejen de las personas que quieren porque la vida es así y en un segundo te saca a las personas que más querés”.

“Estoy triste por no haberme podido despedir de vos. Teníamos nuestras diferencias, pero siempre fuimos de frente y nos apoyábamos en todo momento. Nos quedaron tantas cosas por hacer y conocer. En otra vida será. Ojalá puedas descansar en paz y desde arriba puedas guiar y cuidar a tus papás en este momento de mucho dolor. Te amo mucho”, cerró.

El desgarrador mensaje del hermano de las jóvenes que murieron en un accidente en Acceso Oeste

El hermano de Brisa Kimey López y de Sheila Nair López, las jóvenes que murieron en el accidente ocurrido el domingo por la madrugada en el Acceso Oeste, las despidió con un posteo en sus redes sociales.

“Las amo con mi alma entera, siempre juntos los bros. Una parte de mí se fue con ustedes, descansen en paz mis angelitas”, escribió Thiago López en una historia de su cuenta de Instagram en la que publicó una foto junto a las dos hermanas.

En esa misma publicación de despedida, el joven agregó la canción “One Less Lonely Girl” de Justin Bieber, y escribió: “Su canción nunca puede faltar, loquitas”. Las hermanas de 19 y 24 años habían salido a bailar junto a su amiga Stefanía Abigail Flores (20), quien conducía el Peugeot 208 al momento del accidente.

Cómo fue el accidente en el Acceso Oeste

El fatal accidente ocurrió a las 6.47 de la mañana cuando un Peugeot 208 blanco se despistó de la autopista y chocó contra el guardarraíl. Luego de despistar, el auto voló alrededor de treinta metros e impactó contra la cabina del peaje, según se puede ver en las imágenes.

Dos de las tres jóvenes murieron en el acto, mientras que una tercera falleció horas más tarde en un hospital debido a las graves heridas que sufrió.

Fuentes de la investigación confirmaron que el velocímetro quedó trabado en 200 kilómetros por hora, con lo cual esa sería la velocidad a la que iban cuando la conductora perdió el control y se produjo el trágico accidente.

La Justicia deberá investigar las causas que produjeron la tragedia, ya que no se reportó la participación de otros vehículos en el siniestro. La Policía Federal, Gendarmería y otros organismos de seguridad trabajaron en la zona para tomar las pericias correspondientes y avanzar con la investigación del caso.

Una de las hipótesis que se baraja es que la autopista estaba resbaladiza por la lluvia que cayó durante las primeras horas del domingo. La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción N°10 de General Rodríguez, quienes se encuentran trabajando para determinar las causas exactas del accidente y esclarecer los hechos.