Mandarine Park: quién era el joven economista que murió en una fiesta de música electrónica

La fiesta en la que participaba Leandro estaba ambientada con un juego de luces impactante, una pantalla gigante y globos con caras de extraterrestres. DJ Mellino publicó una serie de historias en su Instagram agradeciendo por el evento.

Leandro_dos.png

El testimonio de un amigo de Leandro que estuvo presente en la fiesta indicó que la víctima había consumido varias sustancias, incluyendo "una pastilla que andan divulgando" (Moncler verde), y que no había comido nada previo al evento. No obstante, aseguró que otros amigos "también consumieron esa misma pastilla, pero no tuvieron ningún problema".

Leandro se descompensó alrededor de la 1.30 de la madrugada del domingo y fue trasladado en una ambulancia privada al Hospital Fernández, donde llegó sin signos vitales. La autopsia determinó que la causa de su muerte fue "congestión y edema pulmonar; edema encefálico difuso". La Fiscalía recibió el aviso y ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial para realizar la autopsia correspondiente. La noticia de la muerte de Leandro generó conmoción y tristeza en su familia y amigos.

El perdido de ayuda de un amigo de Leandro

“El sábado, después de Mellino falleció un pibe, era amigo mío y habíamos ido juntos a verlo. A partir de las 22.30 lo perdimos y lo próximo que supimos fue que estaba en el Hospital Fernández, donde luego nos informaron que falleció”, relató en historia que subió este lunes al mediodía.

Comunicado de un amigo de la víctima.avif

“Según informaron, tuvo un brote psicomotriz y se lo llevaron en ambulancia. Si alguien vio o sabe algo, le pido por favor que me hable. Cualquier información, aunque sea mínima, sirve”, explicó.