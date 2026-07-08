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La razón por la que Donald Trump dio por terminadas las negociaciones con Irán: "Se acabó"

El presidente de Estados Unidos aseguró que el diálogo con Teherán "se terminó" luego de una nueva escalada de ataques entre ambos países. Sus declaraciones llegaron en medio de la cumbre de la OTAN.

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Trump dio por terminadas las negociaciones con Irán tras una nueva escalada militar. (Foto: archivo)

Trump dio por terminadas las negociaciones con Irán tras una nueva escalada militar. (Foto: archivo)

La tensión entre Estados Unidos e Irán volvió a escalar este miércoles luego de una nueva serie de ataques militares que pusieron en jaque el frágil alto el fuego alcanzado semanas atrás. En ese contexto, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró que las negociaciones con Teherán "se terminaron" y lanzó durísimas críticas contra el régimen iraní.

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Las declaraciones fueron realizadas durante la cumbre de la Organización del Tratado de Atlántico Norte (OTAN) en Ankara, donde Trump compartió actividades con el secretario general de la alianza, Mark Rutte. Allí sostuvo que ya no tiene intención de continuar el diálogo con las autoridades iraníes y calificó las conversaciones como una "pérdida de tiempo".

"No quiero seguir tratando con ellos"

En un mensaje de tono extremadamente duro, Trump afirmó que perdió toda confianza en el Gobierno iraní. "Para mí, esto ha terminado. No quiero seguir tratando con ellos. Son personas enfermas, dirigidas por personas enfermas. Son crueles y violentas. Si tuvieran armas nucleares, las usarían", declaró.

El mandatario insistió en que, aunque los negociadores de ambos países podrían continuar manteniendo contactos diplomáticos, considera que esas conversaciones ya no tienen sentido. "Por lo que a mí respecta, esto se acabó", remarcó.

Trump acusó a Irán de incumplir los acuerdos

El presidente estadounidense sostuvo que durante las reuniones privadas los representantes iraníes aceptan restricciones sobre su programa nuclear, pero luego niegan públicamente esos compromisos.

"Llegamos a un acuerdo. Todos aceptan que no haya armas nucleares. Después salen ante la prensa y dicen que nunca hablamos de eso", cuestionó.

Las negociaciones entre Washington y Teherán buscaban consolidar un entendimiento para limitar el desarrollo nuclear iraní y extender el alto el fuego alcanzado tras meses de enfrentamientos. Sin embargo, la nueva escalada militar volvió a poner ese proceso en duda.

La nueva ofensiva militar

Durante la noche del martes, Estados Unidos lanzó ataques contra más de 80 objetivos iraníes, según informó el Comando Central estadounidense (CENTCOM).

Washington justificó la operación como una respuesta a los ataques sufridos por varios buques comerciales que navegaban por el estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más importantes del mundo para el transporte de petróleo y gas.

En respuesta, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica anunció ataques contra 85 instalaciones militares estadounidenses ubicadas en Bahréin y Kuwait, profundizando la crisis regional.

La preocupación por el estrecho de Ormuz

La nueva escalada vuelve a poner el foco sobre el estrecho de Ormuz, paso estratégico por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo comercializado a nivel mundial.

Analistas internacionales advirtieron que una interrupción prolongada del tránsito marítimo podría provocar fuertes aumentos en el precio internacional del petróleo y generar nuevas tensiones en los mercados energéticos.

Durante las últimas semanas ya se habían registrado ataques contra petroleros y embarcaciones comerciales en esa zona.

La postura de la OTAN e Irán

Desde Ankara, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, respaldó la respuesta militar estadounidense. El funcionario consideró que las acciones de Washington fueron "absolutamente necesarias" y acusó a Irán de haber incumplido el alto el fuego.

Desde Teherán, en cambio, las autoridades responsabilizaron a Estados Unidos por la ruptura de la tregua. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, aseguró que su país no aceptará presiones externas. "Se acabó la era de la intimidación y la extorsión. No nos rendiremos", escribió en su cuenta oficial de X.

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