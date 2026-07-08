Después de Egipto, la Selección entrena y Scaloni repasa el equipo para enfrentar a Suiza

También está la defensa con Cuti Romero, Lisandro Martínez y Nico Tagliafico, que cumplió. Enzo Fernández se recuperó y selló esa levantada con un golazo.

Por lo tanto, las dudas pueden estar para el técnico en la punta derecha de la defensa, en Mc Allister y Rodrigo De Paul en el medio.

Adelante, es un acertijo difícil de resolver. Julián fue titular, pero jugó lejos del área. Su aporte estuvo en el despliegue y en ese pase preciso para el pique de Lautaro en el último gol. Y el propio Lautaro, otra incógnita. Como "9" de área, sigue sin encontrar el arco. Pero dio un pase con la precisión de un crack para el certero y decisivo cabezazo de Enzo.

¿Hace falta algún cambio más? ¿Apostar por alguno de los "nuevos" de la Scaloneta? El técnico de Pujato tiene la próxima movida.

¿Scaloni: ajuste o cambio más a fondo?

La Scaloneta no jugó bien durante casi 70 minutos. Así y todo, el dos a cero que logró Egipto era exagerado. Esta vez, la pausa de "hidratación" fue milagrosa. La selección y Messi revivieron. Y llegaron los tres goles

79' – Cristian Romero (1-2)

– Cristian Romero (1-2) 83' – Lionel Messi (2-2)

– Lionel Messi (2-2) 90+2' – Enzo Fernández (3-2)

Ahora ante Suiza. el esquema no se toca, seguramente. A Scaloni no le gustan esas cosas y parece cómodo con el 4-4-2. Entonces dividamos entre "Seguros" y "dudas".

En los seguros aparecen: El arquero, el "Dibu"; "Cuti" Romero, "Licha" Martínez y Tagliafico. En el mediocampo: Enzo Fernández y Leandro Paredes. Delanteros: Leo Messi y Julián Álvarez.

Las dudas están con De Paul, Mc Allister, Lautaro Martínez y el puesto de marcador lateral derecho.

Por eso, la sintonía fina de Scaloni suele prevalecer. Hablar de cuatro cambios de un partido a otro sería una "revolución". Pero si vale la analogía con el automovilismo, el DT ya sabe las partes del motor que debe ajustar. Solo él decidirá hasta dónde.