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Después de Egipto, la Selección entrena y Scaloni repasa el equipo para enfrentar a Suiza

Tras el épico partido contra Egipto y el dramático 3 a 2 del final, la Scaloneta volvió a su base en Kansas City. Entrena este miércoles pensando ya en Suiza. ¿Hará más cambios Scaloni en el equipo?

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
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Scaloni dirige a la selección que desde las 20 entrena en Kansas City

Scaloni dirige a la selección que desde las 20 entrena en Kansas City, pensando en Suiza. (Foto: Reuters)
Leé también Cabo Verde expuso las dudas de la Selección: ahora le toca mover el tablero a Scaloni
Scaloni preocupado. La selección albiceleste tiene que ajustar su andamiaje luego del partido con Cabo Verde (Foto: Reuters).

El agónico, pero justificado triunfo ante Egipto, volvió a potenciar a la Selección como candidata a la final, algo que se puso en discusión tras la dura victoria anterior contra Cavo Verde.

Para el DT viene el trabajo de orfebre, el que tiene que hacer más detalles para afinar a la Scaloneta contra Suiza. El equipo necesitó un sacudón con unos cambios en el primer equipo. Aunque no fue cirugía mayor, porque se apoyó en sus "lugartenientes".

De esos cambios quedó confirmada la titularidad de Leandro Paredes para jugar contra Suiza. Fue el mejor o el más regular, sin dudas. Determinante en el quite en el segundo tiempo, mano a mano, que equivalió a salvar un gol. Paredes junto a Messi, no pueden salir del equipo.

También está la defensa con Cuti Romero, Lisandro Martínez y Nico Tagliafico, que cumplió. Enzo Fernández se recuperó y selló esa levantada con un golazo.

Por lo tanto, las dudas pueden estar para el técnico en la punta derecha de la defensa, en Mc Allister y Rodrigo De Paul en el medio.

Adelante, es un acertijo difícil de resolver. Julián fue titular, pero jugó lejos del área. Su aporte estuvo en el despliegue y en ese pase preciso para el pique de Lautaro en el último gol. Y el propio Lautaro, otra incógnita. Como "9" de área, sigue sin encontrar el arco. Pero dio un pase con la precisión de un crack para el certero y decisivo cabezazo de Enzo.

¿Hace falta algún cambio más? ¿Apostar por alguno de los "nuevos" de la Scaloneta? El técnico de Pujato tiene la próxima movida.

¿Scaloni: ajuste o cambio más a fondo?

La Scaloneta no jugó bien durante casi 70 minutos. Así y todo, el dos a cero que logró Egipto era exagerado. Esta vez, la pausa de "hidratación" fue milagrosa. La selección y Messi revivieron. Y llegaron los tres goles

  • 79' – Cristian Romero (1-2)
  • 83' – Lionel Messi (2-2)
  • 90+2' – Enzo Fernández (3-2)

Ahora ante Suiza. el esquema no se toca, seguramente. A Scaloni no le gustan esas cosas y parece cómodo con el 4-4-2. Entonces dividamos entre "Seguros" y "dudas".

En los seguros aparecen: El arquero, el "Dibu"; "Cuti" Romero, "Licha" Martínez y Tagliafico. En el mediocampo: Enzo Fernández y Leandro Paredes. Delanteros: Leo Messi y Julián Álvarez.

Las dudas están con De Paul, Mc Allister, Lautaro Martínez y el puesto de marcador lateral derecho.

Por eso, la sintonía fina de Scaloni suele prevalecer. Hablar de cuatro cambios de un partido a otro sería una "revolución". Pero si vale la analogía con el automovilismo, el DT ya sabe las partes del motor que debe ajustar. Solo él decidirá hasta dónde.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
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