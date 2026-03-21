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Mar del Plata: vecinos atraparon y golpearon a un motochorro tras una seguidilla de robos en la playa

El delincuente, de 18 años, que hurtó cadenitas, relojes y celulares, fue detenido por la Policía. Su cómplice logró escapar y es intensamente buscado.

En Mar del Plata

En Mar del Plata, vecinos retienen a un presunto motochorro en un sendero costero junto al mar, previo a la intervención policial.

Un violento episodio de inseguridad quedó registrado en video en Mar del Plata, donde vecinos atraparon, golpearon e insultaron a un motochorro acusado de cometer varios robos en la zona de Playa Chica. El delincuente, de 18 años, fue finalmente detenido por la Policía, mientras que su cómplice logró escapar.

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El hecho ocurrió el jueves frente al reconocido restaurante Manolo, cuando los sospechosos intentaron robarle una cadena a una mujer. La víctima se resistió y eso desató la reacción de los peatones, que intervinieron de inmediato. Un colectivero bloqueó el paso de la moto en la que huían, lo que permitió que los vecinos redujeran a uno de los ladrones.

El joven cayó al suelo y fue retenido hasta la llegada de la Policía. La escena fue filmada por una testigo y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde se observa cómo varias personas lo increpan y lo agreden físicamente.

Si querías una cadena, trabajá”, le gritó una mujer, visiblemente indignada, antes de que otro vecino le propinara un golpe de puño. El sospechoso intentó escapar, pero fue reducido por los efectivos policiales que llegaron al lugar.

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Según medios locales, tanto él como su cómplice habían sido señalados por cometer robos similares minutos antes en distintos puntos de Playa Chica, donde abordaban a sus víctimas para sustraerles cadenas, relojes y celulares.

Investigación en curso y un prófugo

El caso quedó en manos del fiscal Facundo De la Canale, quien ordenó la apertura de una causa por robo y dispuso medidas para dar con el segundo implicado, que permanece prófugo. Además, la moto utilizada en los hechos fue secuestrada.

Violento ataque de motochorros en Lomas de Zamora

En paralelo, otro episodio de inseguridad sacudió el conurbano bonaerense. En Lomas de Zamora, motochorros armados balearon a un motociclista en la pierna para robarle su vehículo, en un hecho que también fue captado en video.

El ataque ocurrió en la intersección de Colombres y Posadas, donde, tras una persecución, los delincuentes interceptaron a la víctima. Uno de ellos le apuntó con un arma para obligarlo a alejarse de su moto y luego escaparon con el rodado.

Vecinos de la zona identificaron a los sospechosos como los mismos que protagonizan robos reiterados en el área, especialmente a bordo de una moto roja que ya había sido denunciada en múltiples oportunidades.

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