Mar del Plata: vecinos atraparon y golpearon a un motochorro tras una seguidilla de robos en la playa

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Según medios locales, tanto él como su cómplice habían sido señalados por cometer robos similares minutos antes en distintos puntos de Playa Chica, donde abordaban a sus víctimas para sustraerles cadenas, relojes y celulares.

Investigación en curso y un prófugo

El caso quedó en manos del fiscal Facundo De la Canale, quien ordenó la apertura de una causa por robo y dispuso medidas para dar con el segundo implicado, que permanece prófugo. Además, la moto utilizada en los hechos fue secuestrada.

Violento ataque de motochorros en Lomas de Zamora

En paralelo, otro episodio de inseguridad sacudió el conurbano bonaerense. En Lomas de Zamora, motochorros armados balearon a un motociclista en la pierna para robarle su vehículo, en un hecho que también fue captado en video.

El ataque ocurrió en la intersección de Colombres y Posadas, donde, tras una persecución, los delincuentes interceptaron a la víctima. Uno de ellos le apuntó con un arma para obligarlo a alejarse de su moto y luego escaparon con el rodado.

Vecinos de la zona identificaron a los sospechosos como los mismos que protagonizan robos reiterados en el área, especialmente a bordo de una moto roja que ya había sido denunciada en múltiples oportunidades.