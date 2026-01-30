En vivo Radio La Red
Policiales
Jubilados
Morón
Inseguridad

Violento robo a jubilados en Morón: motochorros arrastraron a un hombre de 81 años y todo quedó filmado

Los ladrones le sacaron el morral al hombre y lo arrastraron por el asfalto. Uno de los agresores vestía ropa completa de taekwondo, incluyendo chaqueta, pantalón y cinturón verde.

Una pareja de jubilados fue víctima de un violento asalto en Morón, cuando motochorros los sorprendieron a plena luz del día al regresar de un turno médico. Durante el ataque, los delincuentes le arrebataron el morral al hombre y lo arrastraron por el asfalto, en una secuencia que quedó registrada por una cámara de seguridad.

El hecho ocurrió este jueves, minutos después de las 14, en Villa Sarmiento, partido bonaerense de Morón y el robo duró apenas 10 segundos, pero dejó escenas de extrema violencia. Las víctimas fueron un hombre de 81 años y una mujer de 74, que caminaban por la vereda cuando una moto con dos ocupantes se les acercó.

Según se observa en las imágenes, uno de los delincuentes descendió rápidamente del rodado y atacó de manera directa al jubilado, que intentó resistirse. El agresor vestía ropa completa de taekwondo, incluyendo chaqueta, pantalón y cinturón verde, un detalle que llamó la atención de los investigadores.

Embed

Tras un breve forcejeo, el ladrón golpeó al hombre con la culata de un arma, lo tiró al piso y logró arrancarle el morral. De inmediato volvió a subirse a la moto, donde lo esperaba su cómplice, y ambos escaparon a toda velocidad.

La reacción de la mujer en pleno robo

La mujer, al advertir el asalto, reaccionó arrojando su cartera dentro de una vivienda de la cuadra, lo que evitó que también fuera robada. Una vez que los delincuentes se dieron a la fuga, vecinos asistieron a la pareja, que quedó en estado de shock tras el violento episodio.

El ladrón le dio un culatazo y lo arrastró por el asfalto. (Foto: captura de video)

El video del ataque ya está en manos de la Justicia y es clave para identificar a los motochorros, mientras crece la preocupación por la inseguridad en el conurbano bonaerense y los ataques reiterados contra adultos mayores.

