Violento robo a jubilados en Morón: motochorros arrastraron a un hombre de 81 años y todo quedó filmado

La reacción de la mujer en pleno robo

La mujer, al advertir el asalto, reaccionó arrojando su cartera dentro de una vivienda de la cuadra, lo que evitó que también fuera robada. Una vez que los delincuentes se dieron a la fuga, vecinos asistieron a la pareja, que quedó en estado de shock tras el violento episodio.

el-ladron-le-dio-un-culatazo-y-lo-arrastro-por-el-asfalto-foto-captura-de-video-RYHEH2OG35GE7KNRR5A5SXRFUQ El ladrón le dio un culatazo y lo arrastró por el asfalto. (Foto: captura de video)

El video del ataque ya está en manos de la Justicia y es clave para identificar a los motochorros, mientras crece la preocupación por la inseguridad en el conurbano bonaerense y los ataques reiterados contra adultos mayores.